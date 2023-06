Wie wichtig ist Müller noch?

Er ist Anführer und Identifikationsfigur, sportlich noch immer das Gesicht des FC Bayern. Doch langsam aber sicher ändert sich Thomas Müllers sportliche Rolle beim deutschen Rekordmeister.

Während andere Stars in den sozialen Netzwerken Fotos aus der ganzen Welt posten, genießt Thomas Müller seinen Urlaub in der Heimat. Zu Wochenbeginn brachte er die Meisterschale ins Museum in der Allianz-Arena, seine Frau Lisa begleitet er zu Turnieren im Dressurreiten, er spielt in München Golf mit Gareth Bale. Die Nationalmannschaft verliert derweil ohne ihn.

Keiner verkörpert mehr Siegeswillen

Ein Rückblick auf die zu Ende gegangene Saison zeigt, dass Müller weiter sehr wichtig für den FC Bayern ist. Keiner freut sich so sehr über Siege und Tore wie er, der zum zwölften Mal Deutscher Meister geworden ist, eine Rekordmarke. Keiner, außer noch Joshua Kimmich, verkörpert mehr Siegeswillen auf dem Platz, treibt und leitet die Mannschaft auf dem Rasen mehr an, organisiert das Pressing und Gegenpressing. In der Bundesliga steuerte der 33-Jährige trotz einer Verletzungspause im Herbst sieben Tore und zehn Assists bei.

Trotzdem kann auch Müller die Zeit nicht aufhalten. Keine Kritik, sondern Tatsache. In der Champions League beispielsweise, gegen Gegner auf Top-Niveau, glückten ihm noch ein Tor und eine Vorlage, beides gegen Viktoria Pilsen, den schwächsten Gegner. Diesen Sommer geht Müller in sein aktuell letztes Vertragsjahr. Was nach 2024 kommt, das weiß momentan wohl nur er selbst. Wichtig wird er für diesen Kader auch in der neuen Saison bleiben. Die Frage ist nur: In welcher Rolle? Thomas Tuchel verzichtete in der Endphase der Saison häufiger auf den Routinier in der Startelf, beispielsweise in beiden Partien gegen Manchester City. Das seien keine Thomas Müller-Spiele, begründete der Trainer. So tat es auch Vorgänger Julian Nagelsmann im Hinspiel bei Paris St. Germain. Ob sich daran in der neuen Saison etwas ändert?

Die Heim-EM bleibt ein Ziel

Sicher ist nur, dass es Müller nie an Einsatzbereitschaft mangeln wird. Und dass dieser große Spieler in der Geschichte des FC Bayern einen würdigen, einen großen Abschied verdient, wann immer dieser Moment auch kommen wird. Für Tore und Assists in der Bundesliga dürfte er vorerst weiterhin jederzeit gut sein, zu gerne würde er zudem ein Turnier mit der Nationalmannschaft im eigenen Land spielen, die EM 2024 bleibt ein Ziel.