Wie Seoane Bayers Spiel an Ersatzkeeper Lunev anpasst

Da Lukas Hradecky bei der 0:1-Niederlage in Dortmund die Rote Karte sah und für ein Spiel gesperrt wurde, wird am Samstag gegen den FC Augsburg Andrey Lunev das Leverkusener Tor hüten. Trotz der sportlichen Qualität des Ersatzkeepers erfordert der Wechsel im Tor Anpassungen in der Spielweise.

Gegen Augsburg gefordert: Andrey Lunev. IMAGO/Eibner