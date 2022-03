Wie Musiala das Bayern-Spiel beeinflusst - und was besser werden muss

Jamal Musiala (19) steht vor einem Vereinsrekord beim FC Bayern. Über die Stärken und Schwächen des Nationalspielers.

Ein paar Sekunden musste Julian Nagelsmann überlegen, nach dem richtigen Wort suchen. Für "verspielt" entschied sich der Bayern-Trainer und meinte damit eine der wenigen Schwächen des defensiven Mittelfeldspielers Jamal Musiala.

Zwei, drei Aktionen habe das gerade erst 19 gewordene Talent beim 7:1 gegen Salzburg dabei gehabt, die Nagelsmann für Musialas Position neben Joshua Kimmich für etwas zu riskant erachtet hatte.

Auch am Freitag, einen Tag vor dem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker), mahnte Nagelsmann die "ein, zwei Entscheidungen" pro Spiel bei Musiala an, wenn der Teenager auf der tieferen, für ihn nach wie vor etwas ungewohnten Position "manchmal zu viel den Ball halten will". Und sich darüber hinaus leichte Ballverluste in gefährlichen Zonen erlaubt.

Ansonsten ist der Trainer voll des Lobes für den neunmaligen Nationalspieler, der am Samstag der jüngste Bayern-Spieler der Geschichte mit 50 Bundesliga-Einsätzen werden kann. "Seine Entwicklung ist gut", lobt Nagelsmann. "Er hat beim Thema Verlässlichkeit extrem dazugewonnen."

"Seine fußballerischen Qualitäten auf der Sechs helfen uns"

Die offensiven Qualitäten des gelernten Offensivspielers sind unbestritten, Musiala sorgt mit seiner Technik und Gewandtheit für Raumgewinn und jene Kreatitvität, die den Bayern zuletzt ein bisschen abhandenkam. Anders als zu Beginn unter Hansi Flick oder auch Nagelsmann ist Musiala seit Wintereinbruch jedoch nicht mehr auf dem Flügel, sondern zunehmend in der zentral-defensiven Rolle gefordert, vor Weihnachten noch neben Marc Roca, zuletzt mit Joshua Kimmich. "Seine fußballerischen Qualitäten auf der Sechs helfen uns", sagt Nagelsmann.

Und die Zahlen untermauern es; Musiala geht als defensiver Mittelfeldspieler öfter ins Dribbling als als offensiver Mittelfeldspieler oder Außenstürmer, er fängt mehr Pässe ab und spielt mehr Pässe. Was aber auffällt: Für mehr eigene Torgefahr und Abschlüsse der Kollegen sorgt der Deutsch-Engländer auf der Außenbahn, wo er letztmals beim 4:0-Sieg in Köln Mitte Januar zum Einsatz kam. Im Kalenderjahr 2022 steht er noch gänzlich ohne Scorerpunkt da.

Bayern plant mit Musiala im Zentrum

Auf lange Sicht plant der FC Bayern mit seinem Talent im Zentrum, Musiala bringt vor allem für die Rolle als Verbindungsspieler zwischen Defensive und Offensive vieles mit. Obwohl dem schlaksigen Dribbelkünstler (noch) die körperliche Robustheit fehlt, verfügt er durchaus über die nötige Aggressivität und auch Intelligenz, gerade zwischen den Strafräumen, aber auch im Sechzehner.

Seine Bedeutung für Bayern München ist riesengroß. Julian Nagelsmann

Musiala, sagt Nagelsmann, "hatte in den letzten ein, zwei Jahren immer ein bisschen Probleme, die Leistung konstant über mehrere Spiele hinzukriegen". Was für einen Youngster, der gerade erst Fuß gefasst hat im Profi-Bereich, vollkommen normal ist. "Er hat jetzt viele Spiele hintereinander gut absolviert. Sprich: Das ist ein nächster Entwicklungsschritt, den er gerade geht. Dass er einfach auch über mehrere Spiele von Anfang an spielen kann und ein gleiches Niveau erreicht - immer mit Ausschlägen nach oben. Ich hoffe, das geht so weiter. Seine Bedeutung für uns, für Bayern München ist riesengroß. Wir sind sehr, sehr froh, dass er bei uns ist."