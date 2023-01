Wie mit Dortmund 2014 und 2015? Mkhitaryan hat seinen achten Supercup im Visier

Es ist ein besonderes Verhältnis, das Henrikh Mkhitaryan zum Supercup hat. Wenn Inter Mailand an diesem Mittwoch in Saudi-Arabien im Stadtderby auf Milan trifft, könnte der Mittelfeldspieler die Trophäe bereits zum achten Mal in seiner Karriere gewinnen. Für Mkhitaryan wäre es in gewisser Weise eine Vollendung.

Hielt den deutschen Supercup 2014 und 2015 in den Händen: Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan. picture alliance