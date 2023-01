Erste Saisonniederlage: Dzeko lässt den Napoli-Nimbus verschwinden

Mit einem Acht-Punkte-Vorsprung war Tabellenführer Neapel ins neue Jahr 2023 gestartet. Nach einem im Vorfeld getätigten Milan-Angriff blieben nach dem ersten Spiel im Januar nur noch fünf Zähler übrig. Den besonderen Status als ungeschlagener Spitzenreiter mussten die Partenopei also abgeben - gegen Inter, wegen Dzeko.

Traf in Abschnitt zwei nach toller Flanke von Federico Dimarco und machte so den Unterschied: Edin Dzeko. IMAGO/ZUMA Press

Lukaku und Dzeko in Inters Angriff sowie den argentinischen Weltmeister Lautaro Martinez auf der Bank - und dazu Torgarant Osimhen sowie Zaubermaus Kvaratskhelia auf Seiten von Napoli: Allein von den Namen her hatte das erste große Spitzenspiel des Serie-A-Jahres alles zu bieten. Allerdings ließ es der bis dato noch komplett ungeschlagene Tabellenführer an diesem 16. Spieltag ruhig angehen.

Anders der Gastgeber aus Mailand: Das Team von Trainer Simone Inzaghi begann direkt forsch, spielte steil und suchte nach einem frühen Tor. Was auch um ein Haar gefunden wurde: Lukaku flankte punktgenau links vor den Kasten zum einlaufenden Dimarco, der jedoch aus sehr spitzem Winkel das 1:0 verfehlte (4. Minute).

Darmian lässt die verdiente Führung liegen

Nachdem dann die neapolitanische Abwehr den bulligen Lukaku mit seinen Kollegen in der Folge etwas besser in den Griff bekam und das Spiel eine Zeit kaum weitere Highlights bot, staunte das Publikum in Minute 26 nicht schlecht. Über Lukaku und den aus der Drehung geistesgegenwärtig für Darmian ablegenden Dzeko wurde ein toller Spielzug dargeboten - und doch wieder das verdiente 1:0 verpasst. Der Ball flog hier nach einem Volley drüber.

Und die Süditaliener? Nun ja, die Elf von Luciano Spalletti steckte gerade offensiv noch etwas im Winterschlaf, lediglich Zielinski (30.) und Zambo Anguissa (45.) durften sich annähern. Ansonsten fiel auf, dass der bemühte Osimhen von seinen kräftigen Gegenspielern wie Acerbi oder Skriniar aufs Abstellgleis gepackt wurde und in den ersten 45 Minuten keinen Stich setzen konnte. Dafür hatte sein Gegenüber Lukaku noch eine Chance (41.).

Mkhitaryan, Dimarco, Dzeko - Tor

Die zweiten 45 Minuten boten mehr vom Selben: Die Abwehr der heimischen Lombarden stand felsenfest, ließ kaum etwas anbrennen und meldete Osimhen weiterhin konsequent ab. Lediglich in Minute 52 konnte sich der Angreifer mal etwas zeigen, den Ball aber nicht an Onana vorbeistochern.

Auf der anderen Seite machte derweil weiterhin das bessere Inter das Spiel - und konnte sich nun belohnen: Nach einer herausragenden Eröffnung von Mkhitaryan und einer tollen Flanke von Dimarco brauchte der eingelaufene Dzeko aus nächster Nähe nur noch den Kopf reinhalten - 1:0 (56.). Dafür ließ sich der 36-jährige Bosnier ausgiebig von Mitspielern und Fans feiern - und zwar kurz nach seinem Treffer sowie auch nach Schlusspfiff. Denn dieser Kopfball sollte das Tor des Abends sein, weil auch in der Folge kaum etwas von Napoli kam.

Einmal zeigte immerhin Kvaratskhelia sein Dribbelkönnen, jagte den Ball aber ans Außennetz (61.). Und SSC-Joker Raspadori, der die beste Möglichkeit für seine Farben haben sollte, scheiterte mit seinem verdeckten Abschluss an einem starken Onana-Reflex (90.). Damit war es passiert: Das zuvor elfmal am Stück siegreiche Napoli verlor erstmals in dieser Saison ein Serie-A-Spiel, ließ offensiv vieles vermissen und verlor zudem noch an Polster auf Verfolger Milan. Denn der amtierende Meister hatte Stunden zuvor mit 2:1 bei US Salernitana gesiegt und den Rückstand auf Neapel auf "nur" noch fünf Zähler schmelzen lassen. Inter verankerte sich derweil oben.