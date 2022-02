Wie Aaron bei Svensson in Mainz Überzeugungsarbeit leistet

Im 160. Erstligaspiel gelingt dem Mainzer Aaron sein erstes Tor. So richtig hat wohl auch FSV-Trainer Bo Svensson nicht mehr daran geglaubt.

Als Aaron in der 57. Minute zum Freistoß antrat, versuchte sich Svensson an der Seitenlinie bemerkbar zu machen. Der Trainer wollte, dass jemand anderes schießt. "Ich habe so laut schrien, wie ich konnte, dann hat er doch geschossen und der Ball lag drin, dann war ich kurz leise. Soweit zum goldenen Händchen", verriet Svensson im "Sportschau"-Interview. Denn nach dem 1:1 durch Aaron sowie dem erneuten Rückstand ließen Svenssons Joker Jean-Paul Boetius (84.) und Marcus Ingvartsen (88.) das 2:2 und 3:2 folgen.

Aarons Freistoßtor ist sein erster Erstligatreffer - und das im 79. Bundesligaspiel, zuvor war der Spanier auch in 81 Einsätzen in der Primera Division leer ausgegangen. "Ich weiß gar nicht mehr, wann ich überhaupt mein letztes Tor geschossen habe", sagte der 24-Jährige. Viel Wirbel um seinen Kunstschuss, der zielgenau an der Leverkusener Mauer vorbei neben dem Pfosten im Tor von Lukas Hradecky einschlug, wollte Aaron ohnehin nicht machen. "Ich bin einfach froh, dass ich der Mannschaft heute helfen konnte", sagte er bescheiden.

Will Mainz mit Aaron Kasse machen?

Aaron hat in Mainz keine leichte Zeit hinter sich. 2018 war er für die FSV-Rekordablöse von neun Millionen Euro von Espanyol Barcelona gekommen, die damit verbundenen hohen Erwartungen hat er allerdings nie erfüllt. Auch deshalb wurde er von Januar bis Juni 2021 an Celta Vigo verliehen. Nach der Rückkehr musste er sich in Mainz auf der Position des Linksverteidigers mit Neuzugang Anderson Lucoqui auseinandersetzen, den er längst auf die Bank verdrängt hat.

Aarons Vertrag läuft noch bis 2023, weshalb sich Mainz 05 die Frage stellen muss, ob sich mit dem ehemaligen U-21-Europameister in diesem Sommer Kasse machen lässt. Zumal mit Anthony Caci (24, Racing Straßburg) bereits ein weiterer Außenverteidiger verpflichtet wurde.