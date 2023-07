"Wichtiger Kommunikator": Hübers verlängert langfristig in Köln

Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Timo Hübers (26) vorzeitig verlängert. Der Innenverteidiger setzte seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier mit Laufzeit bis 30. Juni 2026.

Dass die Kölner gerne mit Timo Hübers weiterarbeiten, kommt nicht überraschend. Der Abwehrspieler gehörte in der vergangenen Saison mit 29 Bundesliga-Einsätzen (drei Tore, kicker-Notenschnitt 3,24) und fünf in der Conference League zu den absoluten Leistungsträgern in der Mannschaft von FC-Cheftrainer Steffen Baumgart.

"Für mich passt einfach die Kombination aus emotionalem Verein und toller Stadt", wird Hübers in der Kölner Pressemitteilung zitiert: "Ich fühle mich super wohl beim FC - und möchte gerne den Weg, den wir in den letzten beiden Jahren zusammen eingeschlagen haben, auf und neben dem Platz weiter mit vorantreiben und unsere Fans mit attraktivem Fußball begeistern."

Nach sechs Jahren bei Hannover 96 kickte Hübers in der Saison 2015/16 ein Jahr für die Kölner Zweitvertretung in der Regionalliga West (21 Spiele, ein Tor), ehe es ihn nach fünf weiteren Jahren bei den Niedersachsen erneut zurück nach Köln zog. Seitdem machte der Verteidiger 60 Pflichtspiele (fünf Tore) für den FC, davon 49 in der Bundesliga. Seinen fraglos sehenswertesten Treffer erzielte Hübers beim 5:2-Heimsieg gegen Hertha BSC im Mai. Sein spektakulärer Hackentreffer zum zwischenzeitlichen 4:2 wurde später in der "Sportschau" zum Tor des Monats gewählt.

Wir sind uns dabei sicher, dass Timo sein bestes Leistungsniveau zukünftig noch konstanter abrufen kann. Christian Keller

"Timo hat in seiner bisherigen Zeit beim FC eine tolle Entwicklung genommen, war die vergangenen eineinhalb Jahre Stammspieler sowie in vielen Phasen Mitstabilisator und wichtiger Kommunikator in unserem Defensivverbund", sagt FC-Geschäftsführer Christian Keller: "Wir sind uns dabei sicher, dass Timo sein bestes Leistungsniveau zukünftig noch konstanter abrufen kann. Damit einher trauen wir ihm zu - und erwarten dies auch gleichermaßen - auf und neben dem Platz, noch mehr Verantwortung zu übernehmen."

Schon beim Bundesliga-Auftakt? Am Mittwoch wurde bekannt, dass der FC am 19. August um 18.30 Uhr bei Vizemeister Borussia Dortmund antreten wird.