"Wichtiger Faktor": Van der Werff bleibt Paderborn erhalten

Der SC Paderborn kann auch in der kommenden Spielzeit auf Jasper van der Werff bauen. Der Schweizer hat seinen Vertrag beim Zweitligisten verlängert.

Jasper van der Werff spielt auch in der kommenden Saison beim SC Paderborn. imago images/Ulrich Hufnagel

30 Spiele hat van der Werff in der vergangenen Zweitligasaison für den SC Paderborn absolviert - mehr als jeder andere Abwehrspieler des SCP (kicker-Notenschnitt 3,46). Auch deshalb bezeichnet Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth in der Mittelung des Zweitligisten den 23-Jährigen als "wichtigen Faktor in unserem Kader".

"Freuen uns auf weitere Zusammenarbeit"

"Er überzeugt mit gutem Stellungsspiel auch in den Kopfball-Duellen und setzt starke Akzente im Aufbauspiel. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit", so Wohlgemuth weiter über den Innenverteidiger, der im Sommer 2021 über die Leihstation FC Basel aus Salzburg zum SC Paderborn gekommen war.

In der Jugend spielte van der Werff für St. Gallen, ehe es ihn 2018 nach Salzburg zog. Dort gewann er sowohl Pokal als auch Meisterschaft. In der abgelaufenen Saison landete der SC Paderborn mit van der Werff in der 2. Bundesliga auf Rang sieben.