Werners Ansage an die Konkurrenz: "Wir werden in jedem Spiel auf Sieg gehen"

Nach Werders zweitem Sieg in Folge ist der Abstieg kein Thema mehr. Auf einmal rückt sogar das internationale Geschäft in den Fokus. Trainer Ole Werner schickt eine Kampfansage an die Konkurrenz.

Werders 37 Punkte reichen ihm nicht: Ole Werner kündigte nach dem Sieg in Augsburg an, weiterhin fleißig Punkte sammeln zu wollen. picture alliance/dpa

Die eigene Aufgabe hat Werder Bremen erfolgreich und hochverdient erfüllt. Um noch an diesem Wochenende nicht nur den Auswärtssieg in Augsburg feiern zu können, sondern auch den Klassenerhalt bejubeln zu dürfen, muss der SVW am Sonntag auf Schützenhilfe aus Gladbach oder alternativ aus Köln hoffen.

Führungstor als "Dosenöffner"

Dass die Bremer nach dem 3:0 beim FCA dennoch gesichert für eine weitere Saison in der Bundesliga planen können, ist bei einem Blick auf die Tabelle selbsterklärend. "Insgesamt war heute wahnsinnig viel gut", freut sich Trainer Ole Werner auf der Werder-Homepage. "Die Disziplin, mit der die Mannschaft unseren Plan umgesetzt hat, war sehr wichtig." Während Werder in den ersten Halbzeit "aus guten spielerischen Ansätzen noch nicht so viel Zwingendes hervorgebracht" hat, fungierte das Führungstor als "Dosenöffner", welches "uns dann mehr Räume gegeben hat".

Wurde vor und während der Partie in Bayrisch-Schwaben noch vom Ziel des Klassenerhalts gesprochen, scheint nun auf einmal das internationale Geschäft in Reichweite zu sein. "Wir haben drei Spiele, zwei Heimspiele, ein schweres Auswärtsspiel. Wir versuchen, aus den drei Spielen das Maximum herauszuholen", schickt Werner eine Kampfansage an die Konkurrenz und führt aus: "Wir werden in jedem Spiel auf Sieg gehen und dann wird man gucken, wofür es reicht."

Machbares Restprogramm

Denselben Tenor ließ Assistgeber und Torschütze Marvin Ducksch durchklingen. "Nun freuen wir uns auf nächste Woche, denn da gibt es wieder Punkte. Mit den 37, die wir haben, sind wir noch nicht zufrieden." In der Tat ist im Rennen um einen Platz, der fürs internationale Geschäft berechtigt, noch alles drin. Mit der von Ducksch angesprochenen Punktzahl sind es nur drei auf den SC Freiburg, der im Moment den siebten Platz belegt, der gesichert für die Teilnahme am Europapokal reichen würde.

Auf Werder Bremen wartet an den letzten drei Spieltagen Borussia Mönchengladbach (H), RB Leipzig (A) und der VfL Bochum (H). Um im Saison-Endspurt die maximale Punktausbeute zu holen, braucht der SV Werder den von Werner geforderten Siegeswillen und ähnliche Leistungen wie letzte Woche gegen Stuttgart und am Samstag in Augsburg.