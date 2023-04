Werner: "Wir können jetzt die Ernte einfahren"

Nach zuletzt vier sieglosen Spielen des SV Werder Bremen empfiehlt Ole Werner, den Blick in den Rückspiegel zu vernachlässigen. Die weiterhin gute Ausgangsposition in der Tabelle soll alsbald genutzt werden, damit der Trainer letztlich auf eine "sehr gute Saison" zurückgucken kann.

Acht Spiele und damit ein gutes Viertel vor Saisonende in der Bundesliga hat Ole Werner für den SV Werder Bremen nun die "entscheidende Phase der Saison" eingeläutet. Und: Der Cheftrainer findet vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim 1. FSV Mainz 05, "dass wir uns ein Stück weit darauf freuen sollten". Als Tabellenelfter und mit aktuell neun Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz hat der Aufsteiger bislang doch jene Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Werner am Donnerstag in Aussicht stellte: "Wir können jetzt die Ernte für die Arbeit einfahren, die wir bisher geleistet haben."

Nur ein Punkt aus den letzten vier Partien

In den jüngsten vier Ligaspielen jedoch war Werder dieses Vorhaben nicht gelungen, lediglich ein Punkt konnte in diesem Zeitraum beim 2:2 in Gladbach abgegrast werden. Was allerdings nicht unbedingt den Bremer Leistungen gerecht wurde, die, wie Werner betonte, in diesem Jahr lediglich in den zwei Spielen in Köln (1:7) und Frankfurt (0:2) "richtig schlecht" ausfielen. "Ansonsten waren wir meistens mindestens auf Augenhöhe", so der Chefcoach. Dass die Ergebnisse trotzdem oftmals nicht passten, damit müsse man lernen umzugehen. Und dafür benötige es "auch viel Kraft, um sich als Gruppe aufzurichten", erklärt der 34-Jährige: Viel Arbeit und viel Energie, damit die spielentscheidenden Szenen wieder zugunsten der Bremer ausfallen.

Das ist für mich ein sehr gutes Zeichen. Ole Werner über die Energie seines Teams

Werner erlebe seine Mannschaft aktuell jedenfalls so, "dass sie genau diese Energie aufbringt", lobte der Trainer: "Das ist für mich ein sehr gutes Zeichen." Was er von seinen Spielern fordert, ist, "dass wir nicht mit dem Rückspiegel in die Spiele gehen, sondern mit dem Blick nach vorne und auf unsere Stärken". Unter anderem auch deshalb hatte am Mittwoch noch eines der regelmäßig abgehaltenen Treffen zwischen Trainerteam und dem Werder-Mannschaftsrat in seinem Büro stattgefunden, weil es Werner wichtig war, vor jener "entscheidenden Phase der Saison dann auch noch mal gewisse Dinge gemeinsam zu besprechen". Damit Führungsspieler und Führungskreis "in eine Richtung laufen".

Aussicht auf eine "sehr gute Saison"

Dabei ging es auch (aber nicht nur) um die zuletzt zugenommene Anfälligkeit bei Gegentoren direkt nach der Halbzeit, die Kapitän Marco Friedl bereits tags zuvor angesprochen hatte. Werner wird diese sicherlich den "ein, zwei Themen" zurechnen, die es für Werder wieder zu verbessern gelte. Und wenn es seiner Mannschaft darüber hinaus gelingt, "weiterhin Spiele zu gestalten", würde sie bald auch wieder gewinnen. Dann, so der Coach, bestünde die Aussicht darauf, letztlich "eine sehr gute Saison" gespielt zu haben.