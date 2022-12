Werner ist gespannt auf Füllkrug: "Er wird eine Menge mitbringen"

Der Trainingsauftakt nach der Bundesliga-Pause ist beim SV Werder Bremen am Donnerstag ohne Niclas Füllkrug vonstattengegangen - der WM-Fahrer weilt noch bis Anfang Januar im Urlaub. Trainer Ole Werner ist jedoch schon jetzt neugierig auf seine Rückkehr.

Ole Werner hat nicht jede Partie der bisherigen Weltmeisterschaft verfolgt, stattdessen nutzte auch der Trainer des SV Werder Bremen die ungewöhnliche Winterpause in diesem Jahr für eine persönliche Auszeit. Bei den Spielen der beiden Bremer WM-Fahrer Milos Veljkovic (Serbien) und Niclas Füllkrug konnte es der 34-Jährige während seines Urlaubs dann aber doch vereinbaren, sich vor einem Fernseher einzufinden.

Gerade die Darbietungen der deutschen Nationalmannschaft habe er schon immer "sehr interessiert" wahrgenommen, doch bei diesem Turnier hat er noch mal einen etwas anderen Blick auf die Partien geworfen, dadurch, dass mit Füllkrug ein Werder-Profi dabei war, "mit dem man direkt zusammenarbeitet", so Werner: "Man kann einschätzen: Wo sind seine Stärken, wie kann er sich ins Spiel bringen?" Und weiter: "Wenn der eigene Spieler zum Einsatz kommt, hofft man, dass er sein Spiel so durchbringen und seine Qualitäten zeigen kann."

Werner: Füllkrug hat seinen Teil erfüllt

Füllkrug zeigte seine Qualitäten: Erst traf er bei seinem Länderspieldebüt im Testspiel gegen den Oman, dann avancierte er im Turnier zum deutschen Top-Joker - mit zwei Treffern und einer Vorlage nach drei Einwechslungen. Werders Trainer gratulierte mehrfach persönlich aus dem Urlaub, per Nachricht. "Er hat seinen Teil der Aufgabe sehr gut erfüllt", befand Werner, auch wenn er ihm und der deutschen Mannschaft gewünscht hätte, länger dabei gewesen zu sein als nur bis zum Vorrunden-Aus.

Trotzdem ist Bremens Chefcoach davon überzeugt, dass der 29-Jährige von seinen ersten A-Länderspieleinsätzen profitieren wird. Durch jede neue Erfahrung entwickelt man sich weiter, glaubt Werner: "Das wird bei Fülle sicherlich auch so sein." Zumal die Spiele bei der WM noch mal ein höheres Niveau darstellen würden als in der Bundesliga. "Er wird eine Menge mitbringen und wie ich ihn kenne, wird er das auch für sich selbst und für die Mannschaft zu verwerten wissen - und bei uns einbringen", so Werner, der deshalb "schon ganz gespannt" auf die Rückkehr Füllkrugs sei, "um mich mit ihm zu unterhalten".

Füllkrug-Spekulationen? "Ich plane mit ihm"

Der Trainer geht insofern fest davon aus, dass der Torjäger Anfang Januar mit Werder nicht nur mit ins Trainingslager nach Murcia reisen wird, sondern "bei uns auch die Rückrunde antritt - ich plane mit ihm". Dass Wechselgerüchte aufkommen, "wenn ein Spieler Leistung bringt, bei uns oder in der Nationalmannschaft", sei normal, aber "wie viel an den Spekulationen dran ist, sei mal dahingestellt", erklärte Werner gelassen. Jedenfalls habe er "aktuell keinen Grund, von irgendetwas anderem auszugehen", dass der mit zehn Toren aktuell beste deutsche Angreifer der Bundesliga auch weiterhin für den Aufsteiger aufläuft.