Werner: "Dann wird mir auch schnell mal langweilig"

70 Tage wird das letzte Pflichtspiel für den SV Werder Bremen gegen RB Leipzig zurückliegen, wenn am Samstag beim 1. FC Köln der Bundesliga-Restart erfolgt. Trainer und Spieler sind froh, dass sich das Ende der langen Winterpause nun abzeichnet.

18.464 Zuschauer, bei einem Testspiel - nicht nur das beachtliche Zuschaueraufkommen in der Gelsenkirchener Veltins-Arena dokumentierte das enorme Interesse an einer Partie im Rahmen eines Bundesliga-Spiels: Schalke 04 gegen den SV Werder Bremen. Auch die Protagonisten sehnen sich längst wieder nach Fußball auf gehobenem Niveau, unter Wettkampfbedingungen - und all den daraus resultierenden Emotionen.

"Die Pause war tatsächlich lang genug", sagte Bremens Coach Ole Werner nach dem 1:0-Auswärts-Testspielsieg am Samstag auf Schalke: "Es hat schon wieder Spaß gemacht, vor Zuschauern zu spielen. Am Ende ist es das, worum es geht. So geht es mir persönlich - aber ich glaube, auch den Spielern." Marco Friedl stimmte jedenfalls ein: "Ich bin froh, dass es jetzt wieder losgeht."

Friedl über die Pause: "Das ist schon hart"

Der Bremer Kapitän wäre lieber schon früher wieder eingestiegen, gerade im Vergleich zu den anderen internationalen Topligen, die ihren Betrieb bereits wieder aufgenommen haben. "Wenn man das sieht, denkt man, dass man vielleicht auch schon hätte spielen können", sagte Friedl, der stattdessen auf Freundschaftsspiele von "Woche für Woche" verwies. Dass sich die Winterpause aufgrund der im November und Dezember ausgetragenen WM "so zieht, ist schon hart". Als österreichischer Nationalspieler war er nun mal nicht qualifiziert.

Werner und das "Salz in der Suppe"

Zwar hat man auch bei Werder versucht, die lange Zeit durch eine umfangreiche Trainingsarbeit "gut zu nutzen - so, wie wir es insgesamt auch getan haben - aber wenn der Wettkampf am Wochenende fehlt", betonte Werner mit einem Lächeln, "dann wird mir persönlich schnell auch mal langweilig". Der 34-Jährige sprach vom "viel zitierten Salz in der Suppe", das ihm jedoch gerade beim bevorstehenden Auftakt in Köln sicher nicht fehlen werde: "Abends und auswärts - das ist von der Atmosphäre her schon ein besonderes Auswärtsspiel."

Tim Lüddecke