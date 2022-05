Werders Prioritäten: "Zum Trainingsstart nicht komplett durch"

Der SV Werder Bremen hat schon früh zwei Neuzugänge vermeldet. Geplant ist, zum Trainingsstart über einen möglichst kompletten Kader zu verfügen. Ausnahmen sind jedoch nicht ausgeschlossen.

Will den Großteil des Werder-Kaders bis zum Trainingsstart beisammen haben: Clemens Fritz.

Am 19. Juni kommt die Mannschaft erstmals nach der Sommerpause für leistungsdiagnostische Tests zusammen, am 22. Juni startet der Aufsteiger dann ins erste Mannschaftstraining der Vorbereitung für die Bundesliga-Saison 2022/23. "Unser Ziel ist es, dass wir den Großteil der Mannschaft zum Trainingsstart zusammen haben", sagt Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball. Und bislang haben die Bremer Verantwortlichen schon gut vorgelegt.

Mit Amos Pieper von Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld und Niklas Stark von Hertha BSC wurden innerhalb von nur zwei Wochen nach Saisonende schon früh zwei bundesligaerfahrene Neuzugänge ablösefrei verpflichtet. Jeweils für die Innenverteidigung, deren letzter Platz neben Marco Friedl und Fabio Chiarodia noch nicht vergeben ist. Denkbar ist sowohl eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags von Ömer Toprak wie von Milos Veljkovic - oder die Verpflichtung eines weiteren Zugangs.

Keine Bewegung bei Weiser

Darüber hinaus haben nach kicker-Informationen vier weitere Positionen Priorität, auf denen sich Werder noch verstärken will. Neue Qualität soll dem Kader insbesondere im defensiven Mittelfeld zufließen, in Person eines klaren Sechsers.

Ebenfalls Ausschau gehalten wird nach zwei Außenverteidigern - für beide Seiten. Eher offensiv ausgerichtet soll ein Zugang für die linke Außenbahn sein. Auf rechts bestünde die Möglichkeit, Mitchell Weiser nach der einjährigen Leihe von Bayer Leverkusen fest zu verpflichten. Bislang ist jedoch nach wie vor keine Bewegung in die Gespräche mit seinem Ex-Klub reingekommen. Der 28-Jährige besitzt noch für ein Jahr einen gutdotierten Vertrag bei Bayer, für einen Wechsel nach Bremen müsste diesbezüglich zunächst eine Lösung gefunden werden.

Flexible Ergänzung zu Füllkrug und Ducksch gesucht

Für den Angriff sucht Werder noch eine Ergänzung zum Sturmduo, bestehend aus Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch, die jedoch auch auf den offensiven Außenbahnen einsetzbar wäre. Qua Profil also ungefähr einen Spieler wie Roger Assalé, der den Bremer Ansprüchen in der vergangenen Saison jedoch nicht gerecht wurde - und der den Klub nach einer einjährigen Leihe wieder verlassen musste. Drei Wochen sind es noch bis zum Start ins Mannschaftstraining. Andererseits betont Fritz auch: "Das Transferfenster ist noch lange geöffnet, wir werden dann also mit Sicherheit noch nicht komplett durch sein."