Werder zieht am HSV vorbei - Wilde Schlussphase auf St. Pauli

Tabellenführer St. Pauli rettete am 19. Spieltag in der Nachspielzeit einen Punkt gegen Aue. Dahinter feierte Werder den vierten Sieg in Serie und überholt den HSV, der seinen dritten Platz durch das Remis in Dresden verlor.

Werner bleibt mit Werder makellos

Werder Bremen setzte seine Siegesserie gegen Fortuna Düsseldorf fort und feierte den vierten Sieg in Serie. Bremen begann stark, verpasste es aber in den ersten 20 Minuten, in Führung zu gehen. Anschließend fand die Fortuna zu defensiver Stabilität, sodass es ohne Höhepunkte in die Pause ging. Nach dem Wechsel flog Peterson nach grobem Foul mit Rot vom Platz. Wenig später traf Füllkrug für Bremen zur Führung. Ducksch entschied die Partie mit seinem zehnten Saisontor zehn Minuten vor dem Ende. Mit seinem zweiten Treffer traf Füllkrug zum 3:0-Endstand. Durch den vierten Sieg unter Trainer Ole Werner überholt Werder den Hamburger SV in der Tabelle.

Aue gibt Sieg auf St. Pauli spät aus der Hand

Nach vier Niederlagen in Serie schnupperte Aue bei Spitzenreiter St. Pauli am Sieg, kassierte aber in der Nachspielzeit noch den Ausgleich zum 2:2. Der Tabellenführer zeigte vor den zugelassenen 2000 Zuschauern einen schwungvollen Start, doch ein Konter aus dem Lehrbuch beschwerte den Gästen durch Zolinski die überraschende Führung. Doch mit dem Selbstbewusstsein eines Tabellenführers glichen die Hamburger nach einem Freistoß durch einen Kopfballtreffer von Medic aus. Doch Aue blieb in Hamburg stets gefährlich und ging in der 72. Minute erneut in Führung. Erst in der Nachspielzeit rettete Amenyido den Kiezkickern noch ein Remis.

Paderborn gewinnt in Nürnberg

Nürnberg ist mit einer knappen Heimniederlage gegen Paderborn ins neue Jahr gestartet. Fast 80 Prozent Ballbesitz hatte der SCP in der Anfangsphase, doch die erste dicke Chance hatten erstmal die Hausherren: Schäffler köpfte aus kurzer Distanz allerdings knapp neben das Tor. Kurz vor der Pause schlugen dann aber die Gäste zu: Erst traf Michel nach langem Ball aus der eigenen Hälfte, ehe Platte nur drei Minuten später auf 2:0 erhöhte. Nach einer Stunde wurde es wieder spannend, weil der Club durch Möller Daehli verkürzte. Dabei blieb es aber bis zum Ende.

HSV verspielt Führung - Maina schießt 96 zum Sieg

Als Stolperstein für den Hamburger SV erwies sich am Freitagabend Dynamo Dresden. Zwar blieb die SGD im Abschluss zunächst zu harmlos, während auf der Gegenseite Glatzel einen Konter effizient veredelte (37.). Doch im zweiten Durchgang glich Daferner nach einer feinen Kombination aus (61.).

Ziemlich harmlos begann auch Hannover 96 im Kellerduell in Rostock, in dem die Kogge über weite Strecken den besseren Eindruck machte. Drei Punkte wert war allerdings ein herrlicher Fernschuss von 96-Angreifer Maina (58.), der für den nächsten Sieg unter Trainer Dabrowski sorgte.