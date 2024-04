Werder-Zeit geht zu Ende: Wohin zieht es Pavlenka?

Nach sieben Jahren läuft der Werder-Vertrag von Jiri Pavlenka aus. Der Tscheche lässt den Markt nach lukrativen Angeboten sondieren, kann sich aber auch einen Verbleib in Deutschland vorstellen.

Zuletzt stand die ehemalige Nummer eins des SV Werder Bremen bereits dreimal nicht im Kader: anhaltende muskuläre Probleme in der Wade beeinträchtigten Jiri Pavlenka dieser Wochen, am Dienstag beim Trainingsauftakt stand er ebenfalls noch nicht wieder auf dem Platz, arbeitete individuell. Drei Spiele verbleiben dem Tschechen in der restlichen Saison, die Werder-Klamotten noch einmal überzustreifen - sein Trikot wird wohlgemerkt jedoch unbenutzt bleiben. An Konkurrent Michael Zetterer ist seit dem 8. Spieltag kein Vorbeikommen mehr, der 28-Jährige ist Werders aktueller Stammkeeper. Die Zeit von Pavlenka, der diesen Status in den sechs Jahren zuvor an der Weser eigentlich immer inne hatte, neigt sich damit allmählich dem Ende entgegen.

Angesichts des auslaufenden Vertrags des 32-Jährigen sind seine Berater längst auf der Suche nach einem neuen Klub. Die Sport Bild berichtete, dass es den Bremer Ersatzkeeper bei einem Wechsel nach Saudi Arabien zieht. Tatsächlich hat Pavlenka seine Bereitschaft für Verhandlungen mit Klubs aus dem Nahen Osten signalisiert, er kann sich den Schritt in die Wüste vorstellen - eine konkrete Spur oder Verbindung zu einem Verein besteht allerdings noch nicht.

EM wird ohne Pavlenka stattfinden

Seine Vita als 21-maliger tschechischer Nationalkeeper macht Pavlenka zumindest durchaus interessant für den saudi-arabischen Markt. Auch wenn sich die Aussicht auf weitere Einsätze durch seine Degradierung bei Werder erledigt hat - die Europameisterschaft wird ohne ihn im Aufgebot von Nationaltrainer Ivan Hasek stattfinden.

Es heißt, dass Pavlenka sich auch weiterhin einen Verbleib in Deutschland offenhalten will. In der Vergangenheit hatte er oftmals darauf verwiesen, wie wohl er sich in Bremen und in der Bundesliga fühlt. Und sogar ein Wechsel zu einem ambitionierten deutschen Zweitligisten sei nicht auszuschließen. Allerdings geht es dem Tschechen im letzten Abschnitt seiner Karriere nicht zuletzt um einen lukrativen neuen Vertrag. Eine vorzeitige Rückkehr nach Tschechien kommt da somit erst einmal nicht infrage. Wohin es Pavlenka letztlich zieht? Eine Entscheidung könnte sich jedenfalls über den Sommer hinziehen, da die Spieler-Seite davon ausgeht, dass erst nach der EM Bewegung in den Torwartmarkt kommt.