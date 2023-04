Werder vor Hertha: Fan-Ankündigung und Füllkrug-Update

Als erstes mit Hertha BSC unter dem alten neuen Trainer Pal Dardai bekommt es Werder Bremen zu tun. Womöglich wieder mit Nationalstürmer Niclas Füllkrug.

Wo Schlusslicht Hertha BSC ganz tief drin steckt, will Werder Bremen (acht Punkte vor den Plätzen 16 und 17) am liebsten gar nicht hin: in den Abstiegskampf. Und doch werden zahlreiche Bremer am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) die Reise in die Hauptstadt antreten.

Pressesprecher Christoph Pieper kündigte auf der Pressekonferenz am Donnerstag "18.000 bis 25.000 Werder-Anhänger an". Ein so gewaltiger Tross, dass die Berliner Polizei den angekündigten Fanmarsch des SVW umgeleitet habe.

Auch Bremens Trainer Ole Werner freut sich auf diesen "besonderen Rahmen", der neben einer großen Anhängerschar der Gäste und der brisanten Tabellenkonstellation auch in der persönlichen Vergangenheit des Chefcoachs begründet liegt: 2005/06 spielte der 34-Jährige ein "sehr positives Jahr" in der Hertha-Jugend, selbst wenn es dorthin bis heute kaum noch Kontakte gebe.

Und dann wäre da natürlich noch der Elefant im Raum, die erneute Rückkehr von Hertha-Identifikationsfigur Pal Dardai an die Seitenlinie des Tabellenletzten. "Natürlich wird das etwas verändern", weiß Werner, der sich in der Vorbereitung der Partie mit einer gewissen Ungewissheit auseinandersetzen muss: "Man kann versuchen, Dinge aus der Vergangenheit zu Rate zu ziehen, aber auch da bist du ja nicht bei einer 100-prozentigen Wahrscheinlichkeit."

Werner fragte bei Stark nach Einblicken

Einen kleinen Vorteil hat er bereits geltend gemacht. Mit Niklas Stark verfügt Werner über einen Spieler, der bei Hertha einst unter Dardai spielte. "Logisch, dass man jemanden fragt, der diesen Trainer mal erlebt hat", räumte der 34-Jährige ein. "Wir haben uns ausgetauscht, aber es war jetzt nichts Weltbewegendes."

Bewegung in die zuletzt zu harmlose Bremer Offensive könnte Nationalstürmer Niclas Füllkrug bringen, zu dem Werner ein Update geben konnte: "Es sind heute alle auf dem Platz gewesen, auch Fülle hat voll trainiert. Seine Rückmeldung war positiv", wusste der Coach zu berichten, der den Führenden der Bundesliga-Torschützenliste dennoch "mit einem Fragezeichen versehen" wollte: "Wir müssen morgen schauen, wie die Wade reagiert."