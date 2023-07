Werder verleiht Torhüter Backhaus in die Eredivisie

Torwarttalent Mio Backhaus verlässt Werder Bremen vorübergehend. Wird er die Nummer eins bei Eredivisie-Klub FC Volendam?

Bald Nummer eins in der Eredivisie? Mio Backhaus. IMAGO/foto2press

Zuletzt hatte der FC Volendam den erst 32-jährigen Matthias Kohler zum Cheftrainer befördert, nun setzt der Klub aus der niederländischen Eredivisie auch auf einen Neuzugang aus Deutschland: Mio Backhaus kommt für ein Jahr auf Leihbasis von Werder Bremen. Der 19 Jahre junge deutsche U-19-Nationalspieler steht seit 2018 bei Werder unter Vertrag und kam in der vergangenen Saison in der Regionalliga Nord und der U-19-Bundesliga zum Einsatz.

"Mio ist in einer Phase seiner Entwicklung, in der es für ihn enorm wichtig ist, Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln. Die Gespräche mit Volendam verliefen positiv, so dass wir uns sicher sind, dass diese Perspektive dort gegeben ist", sagt Clemens Fritz, Leiter Profifußball beim SVW.

Backhaus stand in Volendam "ganz oben" auf der Wunschliste

Dass Backhaus in Volendam neue Nummer eins wird, wollte sein neuer Klub in seiner Pressemitteilung zwar nicht bestätigen. Doch nach dem Abschied des bisherigen Stammkeepers Filip Stankovic stehen die Chancen gut. Stankovic, Sohn von Ex-Profi Dejan und erst 21 Jahre jung, ist nach zwei Jahren Leihe zu Inter Mailand zurückgekehrt.

"Mio stand ganz oben auf unserer Liste der Torhüterkandidaten", sagt der Technische Direktor Jasper van Leeuwen. "Mit Filip Stankovic haben wir vor zwei Jahren viel Mut bewiesen. Das hat sehr gut geklappt. Wir wollten auf keinen Fall die Talente für Jahre blockieren, indem wir einen erfahrenen Torhüter holen." Und Backhaus sei "trotz seines jungen Alters bereit, auf einem höheren Niveau zu spielen".

Backhaus kann für Deutschland und Japan spielen

Den 1,94-Meter-Hünen beschreibt van Leeuwen als Torwart mit "hervorragenden körperlichen Voraussetzungen. Er ist praktisch beidfüßig und traut sich, die fußballerische Lösung zu suchen. Das sind Qualitäten, die gut zu uns passen."

Backhaus hatte vor seiner Zeit in Bremen für Alemannia Aachen gespielt - und davor für Kawasaki Frontale. Seine Mutter ist Japanerin, deswegen hätte er trotz diverser U-Einsätze beim DFB auch die Chance, eines Tages für die japanische Nationalelf aufzulaufen.