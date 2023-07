Werder verlängert vorzeitig mit Ducksch

Werder Bremen und Marvin Ducksch setzen die erfolgreiche Zusammenarbeit auch in Zukunft fort. Wie die Hanseaten mitteilten, verlängerte der Stürmer seinen Vertrag an der Weser vorzeitig.

Klopf sich weiterhin in Bremen aufs Trikot: Marvin Ducksch. IMAGO/Uwe Kraft

"Marvin hatte in den letzten beiden Jahren einen großen Anteil daran, dass wir unsere Ziele erreichen konnten. Wir freuen uns sehr, dass wir den gemeinsamen Weg weiter fortsetzen", freute sich Clemens Fritz, Leiter Profifußball, über die Vertragsverlängerung in einer Vereinsmitteilung, "zumal Marvin nach seiner erfolgreichen Bundesligasaison weitere Optionen gehabt hat".

Der 29-jährige Ducksch wechselte vor zwei Jahren von Hannover 96 zum SV Werder und mauserte sich sofort rasch zu einer wichtigen Stütze. In 64 Pflichtspielen erzielte Ducksch 32 Tore und bereitete weitere 18 Treffer vor, in der abgelaufenen Saison kam er in jedem Bundesligaspiel zum Einsatz und trug mit zwölf Toren sowie acht Vorlagen maßgeblich dazu bei, dass der SVW die Klasse hielt.

Wenig überraschend gab es das Interesse, die ursprünglich bis 2024 ausgelegte Zusammenarbeit frühzeitig zu verlängern. Eine Ausstiegsklausel, wonach der Angreifer die Hanseaten bis Mitte Juni für die Summe von sieben Millionen Euro hätte verlassen können, verstrich ebenso wie Duckschs Aussage, eine "zeitnahe" Entscheidung nach Saisonende herbeizuführen.

Es dauerte zwar etwas länger, doch schlussendlich wurde eine neue Vereinbarung getroffen. Werder machte zwar keine Angaben über die Dauer des neuen Arbeitspapiers, allerdings war zuvor durchgesickert, dass die Zusammenarbeit um weitere zwei Jahre bis 2026 ausgedehnt werden sollte - zu finanziell besseren Bezügen und mit einer Option auf ein weiteres Jahr, sollte der Stürmer auf gewisse Einsatzzeiten kommen.

Ducksch jedenfalls freut sich über die neue Klarheit. "Ich habe immer gesagt, dass ich mich bei Werder sehr wohlfühle, sowohl in der Stadt als auch in der Mannschaft", wird der 29-Jährige zitiert: "Wir haben uns mit der Mannschaft in den letzten beiden Saisons gut entwickelt. Ich möchte gerne weiter Teil dieser Entwicklung sein."