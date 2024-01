Werder und Alvero offenbar einig

Werder Bremen ist sich offenbar mit einem Mittelfeldmann einig: Wie die "L'Equipe" berichtet, spielt Skelly Alvero in der Rückrunde für den SVW, anschließend haben die Hanseaten eine Kaufoption im Bereich zwischen vier und fünf Millionen Euro. Der 21-Jährige steht seit 2023 bei Olympique Lyon unter Vertrag und machte in dieser Saison acht Spiele in der Ligue 1 (ein Tor).