Werder ohne Füllkrug zu den Bayern

Das Abschlusstraining vor dem Abflug nach München hat Niclas Füllkrug am Montagvormittag verpasst. Am Nachmittag auf der Pressekonferenz machte Ole Werner dann auch offiziell, dass der 29-Jährige den Bremern beim Rekordmeister fehlen wird.

Der Bremer Top-Torjäger und WM-Kandidat hatte am Samstag beim 2:1 gegen Schalke eine Rückenprellung erlitten ("Sie haben es ein bisschen als Stilmittel ausgemacht, mir immer mal wieder eine in den Rücken zu geben"), am Sonntag aber zumindest schon in Bezug auf eine mögliche Nominierung für Katar Entwarnung gegeben. Auch eine Ultraschalluntersuchung hat ergeben, dass keine strukturelle Verletzung vorliegt, sondern lediglich eine Prellung. "Wenn ein Risiko besteht, dann lassen wir ihn raus", hatte Werders Leiter Profifußball, Clemens Fritz, schon am Wochenende erklärt, Montag dann gab es Gewissheit durch den Trainer: "Niclas wird nicht mit nach München fliegen. Sein Rücken macht immer noch Probleme."

Am Montag weilte der Mittelstürmer erneut zur Behandlung, eine mögliche WM-Teilnahme ist weiterhin nicht in Gefahr. Schon zum Ligafinale dieses Kalenderjahres am kommenden Samstag hofft, Werner wieder auf seinen zehnfachen Torschützen setzen zu können. "Gegen Leipzig wird er wahrscheinlich wieder zur Verfügung stehen." Dann als WM-Fahrer? Am Donnerstag gibt Hansi Flick seinen Kader für Katar bekannt, Füllkrug hatte sich zuletzt betont gelassen gegeben und Eigenwerbung nur auf dem Platz betrieben. "Es ist eine sehr professionelle Kommunikation in alle Richtungen. Ich fände es unsympathisch, wenn ich jetzt Wünsche äußern würde und deshalb mache ich das nicht."

Risiken gehen er und Werder vor dem womöglichen anstehenden Karriere-Highlight keine ein. Werder will es bei den Bayern ohne Füllkrug versuchen. "München", weiß Werner, "ist auf dem Papier das schwierigste Auswärtsspiel. Du musst deine Hausaufgaben machen und dein bestmögliches Spiel bringen. Die Aufgabe versuchen wir mit den Leuten zu lösen, die zur Verfügung stehen." Der Torjäger zählt nicht dazu. Sebastian Wolff