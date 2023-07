Werder Bremen trauert um Klub-Ikone Höttges

Der SV Werder Bremen trauert um einen seiner prägendsten Spieler: Horst-Dieter Höttges ist im Alter von 79 Jahren verstorben.

Das bestätigte der Klub von der Weser dem Sportinformationsdienst auf Anfrage. Der Werder-Ehrenspielführer war bereits vor Jahren an Demenz erkrankt und lebte mit seiner Frau in einer Seniorenresidenz in der Nähe von Bremen. Zuletzt soll sich sein Gesundheitszustand drastisch verschlechtert haben.

Höttges verdiente sich während seiner Karriere den Spitznamen "Eisenfuß". Er war ein kompromissloser Verteidiger, den die Fans anhimmelten. Nach vier Jahren bei Borussia Mönchengladbach war er 1964 von der Regionalliga zum SV Werder Bremen gewechselt. Schon 1965 holte er mit seiner Mannschaft für Werder die erste deutsche Meisterschaft an die Weser.

Es folgte eine bemerkenswerte Karriere, die auch 66 A-Länderspiele vorsehen sollte. Höttges nahm an insgesamt drei Weltmeisterschaften teil, gehörte zum Titelteam 1974 um Franz Beckenbauer. Zwei Jahre zuvor hatte er mit Deutschland bereits die Europameisterschaft unter Bundestrainer Helmut Schön feiern dürfen. Seinen einzigen Treffer im Nationaldress erzielte er beim 12:0-Kantersieg gegen Zypern am 21. Mai 1969.

Nur Burdenski machte mehr Spiele

In Bremen verteidigte sich Höttges schnell in die Herzen der Fans, von 1964 bis 1978 spielte er insgesamt 14 Jahre für den SVW. Bis zum heutigen Tag steht er mit beeindruckenden 420 Bundesliga-Einsätzen an der Spitze aller Bremer Feldspieler. Einzig Torhüter Dieter Burdenski liegt mit 444 Bundesliga-Partien noch vor Höttges. Auf dem Treppchen folgt Dieter Eilts (390).

Höttges war zu seiner aktiven Bremer Zeit nicht nur fürs Verteidigen zuständig: In seiner Statistik stehen immerhin auch 55 Bundesliga-Treffer, 39 davon erzielte er per Elfmeter, fünf weitere per Freistoß. In jeder seiner Saisons für Werder gelang ihm immer mindestens ein Tor.