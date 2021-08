Werder bestätigt bevorstehenden Eggestein-Wechsel

Johannes Eggestein (23) steht vor einem endgültigen Abschied von Werder Bremen. Ihn zieht es wohl nach Belgien.

Johannes Eggestein hat keine Zukunft bei Werder Bremen. Am Mittwoch teilte der Zweitligist mit, dass eine "grundsätzliche Einigung" mit einem "ausländischen Verein" stattgefunden hat. Den 23-Jährigen zieht es aller Voraussicht nach zu Royal Antwerp nach Belgien.

In Bremen fand Trainer Markus Anfang nicht wirklich eine Position für Eggestein, der in der vergangenen Saison als Stürmer beim Linzer ASK überzeugt hatte. In Österreich gelangen ihm in 39 Einsätzen 20 Tore und neun Vorlagen.

Nun lässt Werder sein Eigengewächs ziehen. Vor acht Jahren war Eggestein aus dem Nachwuchs des TSV Havelse an die Weser gewechselt und in Bremen zum Profi geworden. Insgesamt kam er im grün-weißen Dress 56-mal zum Einsatz (sechs Tore, drei Vorlagen).

Antwerp ist nach zwei Spieltagen punktlos Letzter in der ersten belgischen Liga.