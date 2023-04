Werder auf Schalke ohne Füllkrug - Hoffnung bei Ducksch und Schmidt

Gemischte Gefühle beim Abschlusstraining von Werder Bremen. Während die zuletzt erkrankten Niklas Schmidt und Marvin Ducksch in den Kreis der Mannschaft zurückkehrten, ist ein Einsatz von Top-Torjäger Niclas Füllkrug auf Schalke ausgeschlossen.

Sollte der VfB Stuttgart am Samstagnachmittag gegen Borussia Mönchengladbach nicht gewinnen, kann der SV Werder Bremen im Abendspiel bei Mitaufsteiger Schalke 04 den Klassenerhalt klarmachen. Bis zuletzt bestand Hoffnung an der Weser, dass man dabei auf die Fähigkeiten von Knipser Niclas Füllkrug bauen kann. Der Stürmer, der zuletzt am 27. Spieltag gegen Mainz zum Einsatz kam und seinem Team mit seinem 16. Saisontor in der Nachspielzeit den Auswärtspunkt rettete, fällt seither wegen muskulärer Probleme an der Wade aus.

Zwar stand der Nationalstürmer am vergangenen Wochenende beim 4:2 über Hertha BSC wieder im Kader, verfolgte die Drei-Tore-Gala seines kongenialen Partners Marvin Ducksch aber nur von der Bank aus. Gegen Schalke wird Füllkrug nun erneut nur die Zuschauerrolle bleiben, seine Führung im Kampf um die kicker-Torjägerkanone kann er somit auch am 30. Spieltag nicht weiter ausbauen.

Auch Agu fehlt weiter - Reicht es bei Ducksch?

Wie die Bremer auf ihrer Webseite schreiben, wird der "von Wadenproblemen geplagte Torjäger sowohl für das Abschlusstraining als auch für das Duell am Samstagabend nicht zur Verfügung stehen". Das gelte auch für Felix Agu, der seit vergangenem Herbst mit einer Blessur der Patellasehne ausfällt und weiterhin an seinem Comeback arbeitet.

Hoffnung besteht derweil auf einen Einsatz von Ducksch, der seinen Sturmpartner in puncto Torgefahr im laufenden Kalenderjahr ohnehin überflügelt und seit dem Restart bereits acht Tore erzielte. Der 29-Jährige und Niklas Schmidt verpassten unter der Woche krankheitsbedingt mehrere Trainingseinheiten, standen am Freitag aber wieder auf dem Rasen. Ein Einsatz Duckschs an der Seite von Winterneuzugang Maximilian Philipp in der Doppelspitze ist somit denkbar.