Wer überträgt SC Freiburg gegen RC Lens heute live im TV & Stream?

Nach dem torlosen Remis haben die Breisgauer das Weiterkommen in der Europa League weiterhin in der eigenen Hand. Wo wird die Partie des SC Freiburg gegen RC Lens heute live im TV & Stream übertragen?

Der Sport-Club Freiburg will seine gute Ausgangslage im Rückspiel der K.-o.-Runden-Play-offs der Europa League ausnutzen und - wie bereits in der vergangenen Saison - in das Achtelfinale des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs einziehen. Anpfiff im heimischen Europa-Park-Stadion ist am Donnerstag um 18.45 Uhr.

Gute Ausgangslage für die Breisgauer

Den "Hexenkessel" Bollaert-Delelis hat der SC Freiburg im Hinspiel der K.-o.-Runden-Play-offs der Europa League gut überstanden: Dank eines mutigen sowie couragierten Auftritts und des torlosen Remis kann sich der Achte der Bundesliga vor dem Rückspiel gegen den RC Lens weiterhin Hoffnungen machen, in die Runde der letzten 16 Mannschaften einzuziehen.

Die aktuelle Runde

Nach dem schwachen Start in die Rückrunde - die Mannschaft aus der Schwarzwaldmetropole gewann seit Jahreswechsel nur eines der ersten fünf Spiele inklusive dreier Niederlagen am Stück - zeigte sich der Sport-Club im Norden Frankreichs bereits stark verbessert und bewies zuletzt auch gegen Eintracht Frankfurt Moral.

Vor dem Rückspiel darf sich nun Trainer Christian Streich auch wieder über die Rückkehr - wie im Hinspiel in Lens - von Youngster Merlin Röhl freuen. Der Mittelfeldspieler war in der Liga aufgrund einer Rotsperre nach seinem groben Foulspiel im Derby gegen Stuttgart zuletzt zweimal nicht einsatzberechtigt gewesen.

SC Freiburg gegen RC Lens - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wer überträgt die Partie des SC Freiburg gegen den RC Lens?

Das Rückspiel des SC Freiburg gegen den RC Lens wird live und exklusiv vom Streaming-Anbieter RTL+ übertragen. Ab 18.10 Uhr können sich die Zuschauer zwischen dem Einzelspiel oder der Konferenz mit Partien wie Stades Rennes vs. AC Mailand entscheiden.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (SC Freiburg gegen RC Lens) oder in der Europa-League-LIVE!-Konferenz.

Der Überblick

Partie: SC Freiburg gegen RC Lens, K.-o.-Runden-Play-offs, Rückspiel, Europa League 2023/24

Datum: Donnerstag, 22. Februar 2024

Anstoßzeit: 18.45 Uhr

Ort: Europa-Park-Stadion, Freiburg (Deutschland)

Übertragung: RTL+