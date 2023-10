Dann ist Schluss in Molde - und Bayer 04 bringt den knappen Arbeitssieg ins Ziel! Mit einem Doppelschlag stellte die Werkself die Weichen früh auf den zweiten Sieg in der Europa League. Im zweiten Durchgang schaltete Leverkusen deutlich zurück, ein später Treffer von Breivik sorgte noch einmal für Spannung. Am Ende steht aber der zweite Sieg in der laufenden Europa-League-Saison.