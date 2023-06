Wer überträgt den Hamburger SV gegen den VfB Stuttgart live in TV & Stream?

Nach dem deutlichen Ergebnis im Hinspiel braucht der Hamburger SV vor heimischer Kulisse ein kleines Fußballwunder, um den Traum von der Bundesliga-Rückkehr noch wahr werden zu lassen. Wo läuft die Partie zwischen dem HSV und dem VfB Stuttgart?

0:3 lautete das aus Sicht des HSV bittere Ergebnis am vergangenen Donnerstag. Für den VfB Stuttgart, der nur noch 90 Minuten von einer weiteren Bundesliga-Saison entfernt ist, dürfte es aber trotzdem nicht ganz zufriedenstellend gewesen sein, wäre doch ein vierter oder sogar fünfter Treffer definitiv möglich gewesen. Chancen dazu waren zahlreich da.

Das Rückspiel der Bundesliga-Relegation steigt am Montag, den 5. Juni, um 20.45 Uhr im Volksparkstadion. Schiedsrichter der Partie ist Bastian Dankert aus Rostock, Video-Assistent Felix Zwayer steht ihm zur Seite.

Schlechte Voraussetzungen für den HSV

Hamburger SV gegen VfB Stuttgart Alle Partien in der Gesamtbilanz

Doch nicht nur aufgrund des Hinspiel-Ergebnisses steht der HSV mit dem Rücken zur Wand. Ein Blick in die Statistik seit der Wiedereinführung der Relegation im Jahre 2008 zeigt, dass es in insgesamt 14 Relegationen lediglich drei Zweitliga-Teams schafften, aufzusteigen. Der 1. FC Nürnberg in der Saison 2008/09 gegen Energie Cottbus, Fortuna Düsseldorf in der Spielzeit 2011/12 gegen Hertha BSC und der 1. FC Union Berlin 2019 gegen den VfB Stuttgart.

Obendrauf fiel ein Hinspiel-Ergebnis, ausgenommen des 5:0-Erfolgs von Eintracht Frankfurt in Duisburg im Juni 1984 und dem 3:0 des 1. FC Nürnberg über Cottbus in 2009, noch nie so hoch wie in der aktuellen Spielzeit aus.

Wer überträgt den HSV gegen Stuttgart?

Das Rückspiel der diesjährigen Bundesliga-Relegation wird live im Free-TV bei Sat.1 übertragen, bzw. im Stream auf JOYN oder ran.de. Ab 20.15 Uhr melden sich Moderator Matthias Opdenhövel und Experte Markus Babbel live aus Hamburg. Kommentiert wird das Aufeinandertreffen von Wolff-Christoph Fuss und Andrea Kaiser.

Daneben zeigt Pay-TV-Anbieter "Sky" ebenfalls die Relegation und startet mit seiner Übertragung auch 30 Minuten vor dem Anpfiff um 20.15 Uhr. Kommentator für "Sky" ist an diesem Abend Oliver Seidler.

Verfolgen Sie die Partie mit dem kicker LIVE!-Ticker (Hamburger SV gegen den VfB Stuttgart).

Der Überblick

Partie: Hamburger SV gegen VfB Stuttgart, Rückspiel, Bundesliga-Relegation 2022/23

Datum: Montag, 5. Juni 2023

Anstoßzeit: 20.45 Uhr

Ort: Volksparkstadion (Hamburg)

Übertragung: Sat.1/ran.de/JOYN und Sky

Schiedsrichter: Bastian Dankert (Rostock)