Wer startet durch? 18 Tipps fürs kicker-Managerspiel

Die Suche nach den wertvollsten Bundesliga-Profis im kicker-Managerspiel läuft auf Hochtouren. Die Vereinsreporter stellen ihre Favoriten im Preis-Leistungs-Verhältnis vor.

Was früher mit Zettel, Stift und Taschenrechner im Sommerurlaub geplant wurde, ist längst digitalisiert: Die aktuelle Ausgabe des kicker-Managerspiels für die Bundesliga erfordert inzwischen weniger Rechenkünste, dafür immer noch viel Fingerspitzengefühl.

Mit Erscheinen des Bundesliga-Sonderhefts feilen deutschlandweit wieder Hunderttausende Hobby-Manager am bestmöglichen Kader, den man für 42,5 Millionen Euro Budget im Interactive-Modus für 22 Profis zusammenstellen kann. Randal Kolo Muani für die Spitzensumme von 7,5 Millionen Euro? Jamal Musiala für 6,5 Millionen? Gregor Kobel für 4,3 Millionen? Alles hoffentlich sichere Punktegaranten, die ihr Geld im Laufe der Saison wieder einspielen. Aber der wirkliche Reiz sind seit jeher die Spieler, die vergleichsweise wenig kosten, aber trotzdem auf Startelfeinsätze und Scorerpunkte kommen.

Wer folgt auf Leipzigs Keeper Janis Blaswich, der vergangene Saison für den Gegenwert von 0,7 Millionen Euro satte 181 Punkte brachte? Oder auf Felix Nmecha, dessen Investition von 0,8 Millionen Euro am Ende mit 112 Punkten belohnt wurde? Mitchell Weiser, Julian Chabot, Eric Martel, Christopher Antwi-Adjei, alles Geheimtipps, die für weniger als 2,0 Millionen über 100 Punkte brachten - und damit im Preis-Leistungs-Verhältnis potenzielle Punkte-Lieferanten wie Patrik Schick (20 Punkte für 6,5 Millionen) oder David Raum (68/4,0 Mio.) schlugen.

Doch wer sind die neuen Geheimtipps? Die kicker-Reporter stellen ihre Favoriten vor.

FC Bayern München

Min-Jae Kim (26)

Das neue "Monster" wird in der Innenverteidigung gesetzt sein und deutete bereits in seinen ersten Tagen an, was er neben körperlicher Robustheit einbringt: Passstärke, Präzision und noch dazu Torgefährlichkeit.

kicker-Marktwert im Managerspiel: 4,7 Millionen Euro

Borussia Dortmund

Marcel Sabitzer (29)

In seinen ersten Testspielen deutete der variable Mittelfeldspieler an, sofort Einfluss nehmen zu können. Auf der Acht dürfte der Österreicher gesetzt sein - durch sein offensives Denken und seine Schussstärke wird er auch für das eine oder andere Tor gut sein.

kicker-Marktwert: 2,7 Mio.

RB Leipzig

Benjamin Sesko (20)

Der aus Salzburg verpflichtete Torjäger wird vermutlich zunächst ein bisschen Zeit zur Eingewöhnung benötigen, könnte dann aber zum Durchstarter werden.

kicker-Marktwert: 2,6 Mio.

1. FC Union Berlin

Brenden Aaronson (22)

Die Leihgabe von Leeds United überzeugte in der Vorbereitung. Der zentrale Mittelfeldspieler glänzt mit einer feinen Technik und einem präzisen Abschluss.

kicker-Marktwert: 2,0 Mio.

SC Freiburg

Merlin Röhl (21)

Nach einem Jahr Anpassungszeit beim SC könnte der bisherige U-20-Nationalspieler mit Vorzügen in puncto Dynamik und Torgefährlichkeit im zentralen Mittelfeld durchstarten.

kicker-Marktwert: 1,0 Mio.

Bayer Leverkusen

Alejandro Grimaldo (27)

Der Linksverteidiger verspricht als Vorbereiter und Freistoßschütze relativ viele Scorerpunkte. Gilt als konstant und nicht verletzungsanfällig.

kicker-Marktwert: 3,0 Mio.

Eintracht Frankfurt

Eric Junior Dina Ebimbe (22)

Der Franzose gilt als gesetzt, darf sich künftig offensiver austoben. Von der Acht aus dürften Physis und Tempo manchen Verteidiger überfordern.

kicker-Marktwert: 2,2 Mio.

VfL Wolfsburg

Vaclav Cerny (25)

Vergangene Saison startete der neue Flügelspieler durch. 13-mal traf der Tscheche für Twente, legte elfmal auf, feuerte mit 97 Schüssen so oft wie kein anderer in der Eredivisie auf das Tor.

kicker-Marktwert: 2,0 Mio.

1. FSV Mainz 05

Andreas Hanche-Olsen (26)

Im ersten Halbjahr wurde der Innenverteidiger direkt zu einer festen Größe, er beeindruckt mit guter Zweikampfführung und zeichnet sich zudem als Vorlagengeber aus.

kicker-Marktwert: 2,6 Mio.

Borussia Mönchengladbach

Tomas Cvancara (22)

Cvancara ist auf der Neun gesetzt, zeigte in der Vorbereitung schon seine Torgefährlichkeit und Abschlussqualität. Bringt Kopfballstärke mit, arbeitet auch für die Mannschaft. Aber: Er ist Neuling in der Bundesliga.

kicker-Marktwert: 2,2 Mio.

1. FC Köln

Luca Waldschmidt (27)

Die Leihgabe aus Wolfsburg traf in fast jedem Vorbereitungsspiel, gefiel durch Spielverständnis, agierte sehr flexibel in der Offensive, überzeugte durch gutes Anlaufverhalten und gutes Zusammenspiel mit Davie Selke.

kicker-Marktwert: 1,6 Mio.

TSG Hoffenheim

Pavel Kaderabek (31)

Nach einem Durchhänger in der Vorsaison zeigte sich der Tscheche in den Tests erstaunlich treffsicher. Behält er seinen Offensivdrang bei, könnte er ein echter Punktesammler werden.

kicker-Marktwert: 1,7 Mio.

Werder Bremen

Niklas Stark (28)

Nachdem der letztjährige Neuzugang etwas Anlaufzeit benötigte, ist er im Abwehrzentrum mittlerweile gesetzt: als Zweikampf-Ass - und Führungsspieler. Wurde nun in den Mannschaftsrat aufgenommen.

kicker-Marktwert: 2,0 Mio.

VfL Bochum

Ivan Ordets (31)

Schon in seinem ersten Bundesligajahr ein Fixpunkt, überragend im Defensiv-Kopfball, robust, Fixgröße im Zentrum der Dreierreihe. Kennt die Abläufe noch besser, kann in seinem zweiten Jahr noch wertvoller werden

kicker-Marktwert: 1,8 Mio.

FC Augsburg

Niklas Dorsch (25)

Nach einem verletzungsreichen Vorjahr präsentiert sich der potenzielle neue FCA-Kapitän in guter Verfassung, ist im Zentrum der Stratege und Mann für die besonderen Momente.

kicker-Marktwert: 1,6 Mio.

VfB Stuttgart

Deniz Undav (27)

Der Stürmer aus Brighton ist torgefährlich, Premier-League-erfahren, hat große Chancen auf einen Startplatz, vor allem, sollte Serhou Guirassy wechseln.

kicker-Marktwert: 2,2 Mio.

1. FC Heidenheim

Adrian Beck (26)

Mit seiner Spielintelligenz und seinem Gespür für den Raum könnte er in seiner zweiten Saison für Heidenheim als Vorbereiter wie als Vollstrecker ein Garant für Punkte werden.

kicker-Marktwert: 1,4 Mio.

SV Darmstadt 98

Fabian Nürnberger (24)

Flexibel einsetzbar im Mittelfeld, daher mit hoher Wahrscheinlichkeit auf relativ viel Spielzeit - könnte folglich ein "Schnäppchen" werden.

kicker-Marktwert: 1,0 Mio.