Wer schnappt sich den Platz im Leverkusener Abwehrzentrum?

In Leverkusens Innenverteidigung ist neben Jonathan Tah ein Platz zu vergeben. Drei Kandidaten kommen infrage.

Früher als viele Konkurrenten, nämlich zwei Tage vor Silvester, startet Bayer Leverkusen in die Vorbereitung auf die Rückrunde. Tatsächlich könnte man - leicht spöttisch - auf den Gedanken kommen, das Team von Gerardo Seoane habe in der Tat genug aufzuarbeiten und zu verbessern. Zu fahrlässig wurde eine günstigere Ausgangsposition für die zweite Saisonhälfte verspielt, die Probleme sind längst erkannt. Ob sie gebannt werden können, davon hängt die Stimmung unterm Bayer-Kreuz in den kommenden Monaten ab.

Dabei wird es für den Trainer nicht wirklich einfacher. Gleich zwei Innenverteidiger fehlen in den ersten Spielen der Rückrunde, sowohl Edmond Tapsoba (für Burkina Faso) als auch Odilon Kossounou (für die Elfenbeinküste) nehmen mit ihren Nationalteams am Afrika-Cup teil, der vom 9. Januar bis zum 6. Februar in Kamerun ausgespielt wird.

Ein Trio soll helfen

Ein Umstand, der sich gleich auf mehrere Profis auswirkt. Piero Hincapié (20) beispielsweise - als Linksverteidiger eine der Entdeckungen der Hinrunde - könnte in die Innenverteidigung rücken, dort seinen Job neben Jonathan Tah verrichten. Der Grieche Panos Retsos (23) liebäugelte lange mit einem Wechsel zur Winterpause, nun kann er sich durchaus Einsatzchancen ausrechnen für den Platz neben Tah. Und schließlich ist da ja auch noch Timothy Fosu-Mensah (23). Der vor einem Jahr verpflichtete Niederländer hat seinen Kreuzbandriss auskuriert und will neu angreifen. Das Trainerteam sieht den Rechtsverteidiger als Alternative für das Abwehrzentrum.

Fosu-Mensah, Retsos, Hincapié - ein Trio, das Bayer über die Zeit ohne Tapsoba und Kossounou helfen soll. Auf keinen Fall wird ein zusätzlicher Spieler für diese Position verpflichtet, es müssen die richten, die da sind. Dabei ist unklar, an wen Seoane denkt. Was auf Hincapié hinweist, ist die Tatsache, dass er der einzige Linksfuß unter den Kandidaten ist. Und als Innenverteidiger sowohl in der Nationalmannschaft Ecuadors agiert als auch bei seinen vorherigen Klubs.