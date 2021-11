Wer beim BVB wieder spielen kann - und wie es bei Haaland aussieht

Vor dem Bundesliga-Spiel gegen Stuttgart hat Dortmunds Trainer Marco Rose über die Personalsituation gesprochen - und auch über Erling Haaland.

Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erwartet Marco Rose einen VfB Stuttgart, der "mit ein paar Rückkehrern wieder eher das Stuttgart der letzten Saison sein" wird. Da wisse der BVB, "was wir erwarten können". Nämlich: "Eine Mannschaft, die grundsätzlich über Fußball kommt. Die gegen den Ball sehr intensiv und aggressiv spielt, individuelle Qualität im Mittelfeldzentrum hat, eine klare Idee, wie sie Räume bespielen wollen."

"Bereit sein" müsse seine Mannschaft daher, forderte Rose am Freitag und gab zugleich ein Update zur zuletzt überschaubaren Personallage. Raphael Guerreiro ist nach seinem Muskelfaserriss wieder "eine fixe Option". Der Portugiese hatte seit Anfang Oktober gefehlt.

Ein paar Einsatzminuten könnte auch Emre Can sammeln, mehr aber nicht. Mahmoud Dahoud, der sich im Gruppenspiel gegen Sporting am Innenband verletzt hatte, wird für ebenjenes Rückspiel am Mittwoch geschont.

Rose macht Hoffnung bei Haaland

Youssoufa Moukoko, der die U 21 wegen Augenproblemen verlassen hatte, wird zwar medikamentös behandelt und beobachtet, "ist grundsätzlich" aber eine Option für Samstag.

Das gilt für Erling Haaland zwar noch lange nicht, immerhin machte Rose den Dortmunder Fans aber ein bisschen Hoffnung: "Wir sind vorsichtig optimistisch, dass Erling in diesem Jahr nochmal auf dem Fußballfeld in unserem Trikot stehen wird."