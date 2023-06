Weltmeister raus! 'RBLZ_Umut' verpasst den FIFAe World Cup

Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin hat die Qualifikation zum FIFAe World Cup verpasst. Die Mission Titelverteidigung des Noch-Weltmeisters ist somit gescheitert - zwei andere deutsche Spieler schafften den Sprung.

Noch bevor die WM begonnen hat, ist der amtierende Weltmeister ausgeschieden. Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin hat die Chance verspielt, beim FIFAe World Cup 2023 seinen Titel zu verteidigen. In den Play-offs scheiterte der Leipziger letztlich im Lower Bracket am Portugiesen Diogo 'tuga810' Pombo. Während seine Landsmänner Jonas 'Jonny' Wirth und Berkay 'BerkayLion' Demirci ihr WM-Ticket lösten, war Gültekin am Boden zerstört. Dabei hatte das Turnier aus seiner Sicht noch so vielversprechend begonnen.

Elfmeter-Drama und verschlafenes Hinspiel

Dank eines Erstrunden-Erfolgs gegen den Argentinier Ezequiel 'Ezecorrea1802' Correa (3:0 und 2:2) hatte 'RBLZ_Umut' einen frühen Matchball. Der Niederländer Damian 'damesheet' Sitaram stellte sich jedoch als ungleich stärkerer Gegner heraus. Nach einem 4:4-Gesamtstand und einer vergebenen Großchance des Leipzigers in der 121. Minute musste das Elfmeterschießen her. Dort unterlag Gültekin mit 4:5 - er hatte seinen ersten Schuss nicht im Tor untergebracht.

Somit hätte der RB-Spieler im Lower Bracket zwei Siege benötigt, um in den FIFAe World Cup einzuziehen. Ähnlich dramatisch wie das Duell mit 'damesheet' fiel das folgende Aufeinandertreffen nicht aus. Weil 'RBLZ_Umut' es nicht ausgeglichen gestalten konnte: Gegen 'tuga810' geriet Gültekin im Hinspiel mit 0:3 in Rückstand. Zwar bewies der DFB-eNationalspieler Moral und gewann anschließend mit 2:1 - insgesamt aber zu wenig.

Die zweite Niederlage in den Play-offs war gleichbedeutend mit dem Aus für 'RBLZ_Umut'. Der FIFAe World Cup wird 2023 folglich definitiv einen neuen Weltmeister hervorbringen. Auf Twitter äußerte sich Gültekin nach seinem Scheitern niedergeschlagen: "Ich bin so geisteskrank gebrochen. Ich weiß nicht, was man in dem Spiel alles machen muss, um Tore zu schießen. Es kann wirklich sein, dass FIFA 23 meine Lebenszeit um zehn Jahre verringert."

'Jonny' setzt sich im Deutschland-Duell durch

Zwei deutsche Spieler haben sich am ersten Tag der Play-offs wiederum durchgesetzt. 'Jonny' und 'BerkayLion' schafften in Gruppe A den Durchmarsch im Upper Bracket. Der Paderborner hatte eine der größten Herausforderungen der ersten Runde gezogen: Er musste sich zum Auftakt mit dem Brasilianer Paulo 'Paulo Neto' Neto messen. Nach einem 2:2 im Hinspiel drehte Wirth auf und sicherte sich mit einem 5:2-Erfolg den ersten Sieg.

Zeitgleich hatte der vierte Deutsche Levy Finn 'levyfinn' Rieck mit dem Südkoreaner Ho-chul 'Serry7' Na kaum Probleme. Auf ein 4:0 ließ er ein 2:1 folgen, was ein deutsches Duell in Runde zwei bedeutete. 'Jonny' und 'levyfinn' begegneten sich auf Augenhöhe, was das 1:1 im Hinspiel widerspiegelte. In der zweiten Partie hatte Wirth dann die Nase vorn und löste mit einem 2:0 sein WM-Ticket. Der Noch-Rostocker Rieck rutschte ins Lower Bracket ab.

'BerkayLion' ohne Probleme - 'levyfinn' verpasst WM

Dort wartete Yuval 'YuvalBeli' Blizovsky auf 'levyfinn'. Der Israeli führt die europäische FGS-Rangliste an und spielt eine starke Saison 2022/23. Ein 3:2-Sieg im Rückspiel reichte Rieck gegen ihn nicht. Der deutsche eNationalspieler hatte das Hinspiel mit 0:3 verloren und verpasst wie 'RBLZ_Umut' die Einzel-WM.

Deutlich erfreulicher verliefen die Play-offs für 'BerkayLion'. Der Profi des FC St. Pauli ließ von Anfang an keine Zweifel an seinem Einzug in den FIFAe World Cup aufkommen. Der Peruaner Domenico 'dms10_fc' Suarez wurde von Demirci in der ersten Runde überrollt - 7:2 und 4:0. Juan 'Brechex' Bechara erging es anschließend nur wenig besser. 'BerkayLion' schlug den Kolumbianer erst mit 4:0, dann mit 2:1 und machte die WM klar.

'NRaseck' letzter Deutscher in den Play-offs

Über 'Jonny' und 'BerkayLion' hinaus qualifizierten sich in Gruppe A auch Andrea 'Montaxer' Montanini und der eChampions-League-Sieger Emre 'Emre Yilmaz' Yilmaz im Upper Bracket für den FIFAe World Cup. Erfolgreich durch das Lower Bracket kämpften sich zudem 'YuvalBeli' und 'Paulo Neto'. VBL-Champion Antonio 'AntonioRadelja' Radelja konnte sich hingegen nicht qualifizieren.

In Gruppe B sackten die beiden Engländer Donovan 'Tekkz' Hunt und Dan 'Stingray' Ray sowie 'damesheet' und Nicolas 'Nicolas99FC' Villalba zwei Siege im Upper Bracket ein. Die beiden Lower-Bracket-Plätze belegten 'RBLZ_Umut'-Schreck 'tuga810' und der Italiener Francesco 'Obrun2002' Tagliafierro, der im entscheidenden Duell gegen seinen Landsmann Karim 'Karimisbak' Rmaiti triumphierte.

Ein letzter Deutscher ist noch in der Verlosung um die Qualifikation zur Weltmeisterschaft. Niklas 'NRaseck' Raseck tritt am Sonntag in Gruppe D an - zum Auftakt geht es gegen Anders 'RBLZ_Anders' Vejrgang. Der zweite Tag der Play-offs beginnt plangemäß um 16 Uhr und wird auf dem Twitch-Kanal EASPORTSFIFA übertragen.