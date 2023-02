"Weiterhin an Potentialen feilen": Werder verlängert mit Zetterer

Der SV Werder Bremen hat den Vertrag mit Ersatztorhüter Michael Zetterer (27) verlängert.

Der Verein machte die Personalentscheidung am Mittwoch öffentlich, ohne eine Vertragslaufzeit zu kommunizieren. "Mit Zetti haben wir einen guten Rückhalt in unseren Reihen, der seine Qualitäten mehrfach unter Beweis gestellt hat", wird Clemens Fritz, Leiter Scouting und Profifußball, zitiert. "Wir freuen uns sehr, dass er seine Zukunft am Osterdeich sieht und wir weiterhin auf ihn bauen können."

Zetterer steht bereits seit gut acht Jahren bei Werder unter Vertrag, wechselte damals von der SpVgg Unterhaching zu den Norddeutschen. Zweimal war er seitdem ausgeliehen, 2019 erst für einige Monate nach Klagenfurt und direkt im Anschluss bis Januar 2021 nach Zwolle. Für Werders Profis lief Zetterer erst im Anschluss erstmals auf. In der vergangenen Zweitliga-Saison machte er die ersten elf Saisonspiele, in der laufenden Saison kam er beim 0:1 gegen Augsburg zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz, nachdem sich Stammtorwart Jiri Pavlenka verletzt hatte.

"Zetti hat in den letzten Monaten einen guten Weg eingeschlagen und ist ein wichtiges Mitglied des Teams", wird Torwarttrainer Christian Vander in der Vereinsmitteilung zitiert. "Die Vertragsverlängerung hat er sich durch seine harte Arbeit verdient. Für uns gilt es, weiterhin an seinen Potentialen zu feilen."