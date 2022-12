"Weiterführender Vertrag": Hoffmeier verlängert vorzeitig an der Pader

Nicht einmal ein halbes Jahr spielt Marcel Hoffmeier (23) für den SC Paderborn. Der Defensivspieler weiß aber von sich zu überzeugen - und wurde nun belohnt.

Erst seit dem 1. Juli ist Marcel Hoffmeier ein Profi des SC Paderborn. Bei den Ostwestfalen benötigte der variabel einsetzbare Defensivspezialist aber kaum Anlaufzeit: In allen 17 Zweitliga (kicker-Durchschnittsnote 3,44)- sowie beiden DFB-Pokalspielen (kicker-Note 2,5) des SCP in der Hinrunde startete der 23-Jährige und wusste von sich zu überzeugen.

Durchaus darf sich Hoffmeier also als Stammspieler der Paderborner bezeichnen. Die Belohnung dafür erhielt er nun kurz vor Weihnachten: "Für weitere Jahre" habe der SCP den Sommer-Neuzugang von Regionalligist Preußen Münster an sich gebunden, vermeldet der Sechste des deutschen Unterhauses am Mittwochmorgen. Hoffmeier habe "einen weiterführenden Vertrag an der Pader" unterzeichnet.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit ihm eine frühzeitige Verständigung im Hinblick auf einen längerfristigen Vertrag erzielen konnten", wird der Leiter der Lizenzspieler-Abteilung, Robin Trost, auf der SCP-Website zitiert. "Marcel hat seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt."

Wohlgemuth-Nachfolge: "Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit"

Präsident Thomas Sagel betont zudem: "Die sehr erfreuliche Vertragsverlängerung mit einem Leistungsträger zeigt, dass wir im sportlichen Bereich voll handlungsfähig sind." Passend dazu schloss Sagel, der Anfang Dezember seinen ehemaligen Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth an Bundesligist VfB Stuttgart abgeben musste: "Bei der Suche nach einem neuen Sportchef gibt es bei uns eine klare Devise: Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit."