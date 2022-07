Weiser-Wechsel kommt doch noch zustande

Eigentlich war die Sache schon vom Tisch, nun klappt es doch: Werder Bremen hat Mitchell Weiser (28) von Bayer Leverkusen fest verpflichtet.

"Bei Mitchell geht die Tendenz sehr klar dahin, dass es nicht klappen wird", sagte Bremens Sportchef Frank Baumann Ende Juni. Und auch bis Mitte dieser Woche war überhaupt nicht absehbar, dass es doch noch zu einem Wechsel von Mitchell Weiser kommen würde. Clemens Fritz, Leiter Profifußball beim SVW, sagte in einer Medienrunde: "Bei Mitchell gibt es keine neue Situation. Es geht ums Finanzielle. Er hat einen sehr guten Vertrag in Leverkusen und es ist schwierig, eine Einigung zu finden. Wer werden nicht auf ihn warten. Für uns ist es wichtig, eine Lösung zu finden."

Denn die rechte Außenbahn war die letzte noch offene Planstelle im Bremer Kader. Doch warten musste der Verein jetzt nicht lange, denn am Freitag ging plötzlich alles ganz schnell. Weiser wurde am Vormittag am Weser-Stadion gesehen, absolvierte den obligatorischen Medizincheck und hat anschließend einen festen Vertrag beim Bundesliga-Aufsteiger unterschrieben.

Für Werder ist der Kader somit komplett. Und zweifelsohne ist Weiser, der letzte Saison in 24 Zweitligaspielen zweimal traf, die Wunschlösung für die rechte Außenbahn, das hatten alle Beteiligten rund um Coach Ole Werner immer wieder betont. Denn der 28-Jährige hat vor allem in der Endphase der vergangenen Spielzeit seine ganze Klasse gezeigt und so einen entscheidenden Anteil an der Bremer Rückkehr ins deutsche Oberhaus gehabt.

"Über seine Qualitäten müssen wir nicht sprechen"

"Wir freuen uns, dass wir den Wechsel realisieren konnten. Über seine Qualitäten müssen wir nicht sprechen, er hat in der letzten Saison maßgeblich zum Aufstieg beigetragen und wir sind davon überzeugt, dass er mit seiner Erfahrung aus 140 Bundesliga-Spielen auch in dieser Saison eine tragende Rolle in der Mannschaft einnehmen wird", erklärt Fritz auf der Bremer Website.

Und Weiser fügt an: "Ich habe mich bei Werder von Beginn an sehr wohl gefühlt und bin glücklich, dass ich nun auch langfristig meinen Weg bei Bremen fortsetzen kann. Werder in der 2. Liga war schon etwas Besonderes mit diesen Fans, ich bin schon gespannt wie es in der Bundesliga sein wird."