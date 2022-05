Weinzierl: "Wenn du nach Ibiza fliegst, dann musst du gewinnen"

Mit einem Punktgewinn bei RB Leipzig kann der FC Augsburg den Klassenerhalt am Sonntag finalisieren. Sofern dieser nicht ohnehin schon vor dem Anpfiff feststeht.

Ab 19.30 Uhr wird am Sonntag in Leipzig der Ball rollen. Wenige Minuten zuvor wird das um 17.30 Uhr gestartete Spiel zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart enden. Wenn die Schwaben nicht beim Rekordmeister gewinnen, hat der FC Augsburg angesichts der aktuell sechs Zähler Vorsprung auf den VfB sein Saisonziel schon vor seinem eigenen Einsatz erreicht.

"Wir kennen die Tabelle und wissen, dass wir einen Punkt brauchen. Das ist das große Ziel, darauf liegt der Fokus", betonte Trainer Markus Weinzierl am Freitag wohlwissend, dass seine Spieler den Blick auch in die bayerische Landeshauptstadt richten werden. "Wir werden das am Rande alle irgendwo mitverfolgen. Das werde ich nicht rausbekommen. Aber wir konzentrieren uns auf unser Spiel."

Glauben Sie, der braucht von mir noch eine zusätzliche Motivation? Markus Weinzierl in Richtung Julian Nagelsmann

Seinen Trainerkollegen Julian Nagelsmann will Weinzierl im Vorfeld nicht kontaktieren. "Glauben Sie, der braucht von mir noch eine zusätzliche Motivation? Ich glaube, dass wenn die Bayern die Meisterschale bekommen und zuhause spielen, das Spiel unbedingt gewinnen wollen", betonte Weinzierl und nahm auf den vieldiskutierten Kurztrip von Joshua Kimmich und Co. zu Wochenbeginn Bezug: "Spätestens, wenn du nach Ibiza fliegst, ist es so, dass du gewinnen musst."

"Wir haben alles selbst in der Hand"

Eigene Pläne zum Feiern auf der Baleareninsel oder anderswo liegen für den wahrscheinlichen Fall der gesicherten Bundesligazukunft in Augsburg nicht in der Schublade. "Wenn es am Wochenende gut geht, freuen wir uns sehr, dass wir keine Dramatik am letzten Spieltag haben. Wenn es schiefgeht, ist es so, dass wir gegen Fürth am letzten Spieltag im Heimspiel alles klarmachen müssen. Wir haben alles selbst in der Hand", erläuterte Weinzierl im Rahmen der Pressekonferenz.

Hahn sendet positive Zeichen

Personell kann der Coach fast aus dem Vollen schöpfen. Neben den Langzeitverletzten droht nur Linksverteidiger Iago nach seiner im jüngsten Heimspiel gegen Köln (1:3) erlittenen Knieprellung auszufallen. André Hahn, der zu Wochenbeginn aus Gründen der Belastungssteuerung im Training kürzertreten musste, sende laute Weinzierl "klare Zeichen, dass er einsatzfähig ist".