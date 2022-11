Weinzierl: "Unseren jungen Spielern gehört die Zukunft"

Der 1. FC Nürnberg steckt kurz vor der WM-Pause und dem gleichbedeutenden Hinrunden-Abschluss in einer tiefen Krise und muss am Sonntag gegen den schwächelnden SC Paderborn Punkte einfahren.

Kann sich Hoffnungen auf einen erneuten Einsatz am Sonntag machen: Bryang Kayo. IMAGO/Zink

Der 1. FC Nürnberg befindet sich in einer handfesten Krise. Wurde doch zu Saisonbeginn noch das Ziel Platz eins bis sechs von Sportvorstand Dieter Hecking ausgerufen. Stattdessen irrt der Club im Tabellenkeller herum und kommt nicht vom Fleck. 16 Punkte aus 16 Spielen bei drei Zählern aus den vergangenen vier Begegnungen sprechen für sich.

Kayo könnte wieder ein Startelfkandidat werden

Beim Auftritt in Rostock lag der FCN bis in die Schlussminuten vorne, bevor Nils Fröling per sehenswertem Volley-Schuss zum 1:1 vollendete. Trotz langer Führung war es keine überzeugende Vorstellung der Mittelfranken, die sich nach dem 1:0 extrem schwer taten dem FC Hansa ihr Offensivspiel aufzudrücken.

Mit Bryang Kayo feierte ein U-23-Spieler sein Startelfdebüt bei den Profis, musste aufgrund einer Verwarnung allerdings schon nach einer knappen halben Stunde für Jens Castrop weichen. Für Weinzierl ist Kayo auch für das anstehende Heimspiel gegen den SC Paderborn eine Option: "Er ist jederzeit ein Startelfkandidat, er ist ein guter und junger Spieler." Weiter kündigt der 47-Jährige an: "Unseren jungen Spielern gehört die Zukunft." Mit dem SCP, der aktuell mit nur einem Punkt aus den vergangenen vier Spielen auch schwächelt, kommt laut Weinzierl "eine sehr gute Mannschaft mit sehr viel Offensivpower" ins Max-Morlock-Stadion, im Endeffekt werde die Partie "durch Kleinigkeiten" entschieden.

Mit Fabian Nürnberger wird der Torschütze vom Mittwochabend am Sonntag gelbgesperrt fehlen. Weinzierl deutete außerdem Probleme bei Club-Kapitän Christopher Schindler sowie James Lawrence an, die jedoch aller Voraussicht nach für den Sonntag zur Verfügung stehen werden.

FCN stellt Sondertrikot "Mensch" vor

Im Anschluss an das Sportliche wurde eines in Zusammenarbeit des 1. FC Nürnberg und der Akademie der bildenden Künste geschaffenes Sondertrikot vorgestellt, das mit der schwarzen Aufschrift "Mensch" auf die Einhaltung der Menschenrechte auf der ganzen Welt aufmerksam machen soll. "Damit verbindet der Verein die Pflicht, selbst und zusammen mit der Club-Familie darauf zu achten, dass alle tolerant und respektvoll miteinander umgehen", heißt es auf der vereinseigenen Website.