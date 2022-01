Weinzierl über Maier: "Schaut zu und seht, wie wichtig er ist"

Wenn er fit ist, spielt er auch: Arne Maier war in seinem ersten Halbjahr beim FC Augsburg gesetzt. Geht es nach seinem Trainer, kehrt die Leihgabe im Sommer nicht zur Hertha zurück.

Auf seinen Premierentreffer im FCA-Dress wartet der 23-Jährige derweil noch. "Der wird schon zum richtigen Zeitpunkt kommen", kündigte er vor dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) an. Beim Blick auf die magere Torausbeute seines Teams käme dieser Moment besser früher als später.

Doch unabhängig von ihm selbst, ist er der Überzeugung, dass sich die Situation vor dem gegnerischen Tor verbessern wird. "So ungefährlich sind wir jetzt auch nicht in der Offensive. Wir haben eine enorme Qualität, wir zeigen sie nur zu wenig", stelle Maier klar und ist auch dank der Rückkehrer Florian Niederlechner und Alfred Finnbogason optimistisch: "Jetzt haben wir wieder sehr viele Spieler zur Verfügung, was den Konkurrenzdruck antreibt."

Sein Job in der Mittefeldzentrale ist es ja auch nicht in erster Linie, selbst zu treffen. Vielmehr soll Maier gegen den Ball die Mitte zumachen, gegnerischen Angriffe unterbinden und als Schnittstelle zu den Offensivkräften die Angriffsbemühungen unterstützen. Beim jüngsten 1:3 bei der TSG Hoffenheim diente er auch als Vorbereiter des frühen Führungstreffers per Eckball. "Schaut ihm zu, dann seht ihr, wie spielstark und wichtig er ist und wo seine großen Stärken liegen, das brauche ich jetzt nicht beschreiben", lobte Trainer Markus Weinzierl am Freitag seinen Schützling.

Zu Saisonbeginn brauchte Maier noch etwas, dem U-21-Europameister steckten sowohl das Kontinentalturnier als auch die olympischen Spiele in den Knochen. Nach und nach zeigte sich der bis Saisonende von Hertha BSC ausgeliehene Rechtsfüßer aber verbessert. "Ich fühle mich hier beim FC Augsburg pudelwohl, schon seit Tag eins", berichtet Maier. "Ich wurde super aufgenommen von der Mannschaft, vom Trainerteam und vom ganzen Staff. Die Voraussetzungen hier im Verein sind super. Das Trainingsgelände, das Stadion - ich fühle mich sehr wohl."

Kaufpflicht greift bei 25 Startelf-Einsätzen

In elf Spielen stand Maier bisher in der Startelf, steht er in den verbleibenden 16 Saisonspielen 14 weitere Male von Beginn an auf dem Rasen, greift eine Kaufpflicht über fünf Millionen Euro. Ganz unabhängig davon will Weinzierl ihn halten. "Er hat eine super Entwicklung genommen, wir sind froh, dass er hier ist und ich hoffe, dass er auch noch länger hier ist, definitiv", betonte der 47-Jährige.

Doch aktuell gilt die volle Konzentration dem Abstiegskampf. Gegen die Eintracht wollen die bis auf den Abstiegs-Relegationsplatz abgerutschten bayerischen Schwaben unbedingt Zählbares mitnehmen, um den Fehlstart ins Jahr 2022 abzuwenden. "Die Fehler, die wir in Hoffenheim gemacht haben, dürfen wir gegen Frankfurt nicht mehr machen. Wir erwarten ein zweikampfbetontes und laufintensives Spiel, in dem wir an unsere Grenzen gehen müssen. Aber zuhause sind wir stark", kündigte Maier an.