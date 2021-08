Weinzierl: Bauchschmerzen wegen Gouweleeuw

Die Hoffnung bleibt. Allerdings klingt es nicht so, als würde sie sich erfüllen. Augsburgs Trainer Markus Weinzierl hat Bauchschmerzen, was einen Einsatz von Jeffrey Gouweleeuw in Frankfurt angeht.

Die Adduktoren bereiten Jeffrey "Jeff" Gouweleeuw weiterhin Probleme. imago images/kolbert-press