Weigls Erkenntnisse der Vorbereitung

Julian Weigl erzielte beim 2:2 gegen Montpellier HSC den letzten Gladbacher Testspieltreffer - und ordnete anschließend die Sommervorbereitung der Fohlen ein.

Plötzlich tauchte Julian Weigl in einer Zone auf, die er sonst oft nur aus der Ferne sieht. In einem Umschaltmoment startete der Mittelfeldmann bis in den gegnerischen Strafraum durch, wurde von Franck Honorat mit einem perfekt getimten Pass optimal in Szene gesetzt und schoss dann zur zwischenzeitlichen 2:0-Führung ein. "Ich bin einfach mal durchgelaufen, das mache ich nicht so häufig. Als der Ball dann kam, habe ich nicht lange überlegt und einfach die Picke genommen", freute sich Weigl über sein Tor, das er mit einer Balleroberung selbst eingeleitet hatte.

Zum Sieg gegen Montpellier reichten die beiden Gladbacher Treffer nicht. Die spielstarken Franzosen kamen zurück und holten noch das 2:2. Für Weigl war es ein Test, aus dem man viel mitnehmen könne. "Montpellier war ein guter Gegner, der uns viel abverlangt hat. Man hat gesehen, dass noch nicht alles perfekt ist und wir Arbeit vor uns haben", meinte Borussias Vizekapitän.

Weigl ging ins Detail: "Wir wissen, dass unsere Abstimmung und unser Pressing noch besser werden müssen, wir müssen auch noch an unserer Kompaktheit arbeiten. Es sind ja auch noch einige Spieler im Verlauf der Vorbereitung dazugekommen. Doch es gibt auch viele positive Ansätze", so Gladbachs Sechser. "Vor allem hängt sich jeder voll rein und ist bereit, die Meter nach hinten zu machen. Keiner ist sich fürs Verteidigen zu schade. Das ist die Basis."

Ohne Niederlage durch die Vorbereitung

Auffällig gut funktioniert schon das Umschaltspiel auf Gladbacher Seite. Die Borussen wissen, ihren Speed zu nutzen, wenn sich nach Ballgewinnen vorne die Räume ergeben. "Man hat in allen Spielen gesehen, wie gefährlich wir in Umschaltmomenten mit unseren schnellen Spielern sind. Bei dieser Qualität versuchen wir dann auch immer wieder die riskantere Lösung im Passspiel nach vorne", sagte Weigl.

Dass die Fohlen die Testspielserie ohne Niederlage abschlossen und in den sechs Begegnungen vier Siege einfuhren, wollte der 27-Jährige nicht überbewerten. "Es hat schon etliche Mannschaften gegeben, die nach einer Top-Vorbereitung schlecht gestartet sind", so Weigl. Trotzdem sei er nach den Eindrücken der vergangenen Wochen positiv gestimmt. Weigl: "Ich bin mir sicher, dass wir mit einer guten Energie auf dem Platz stehen werden."