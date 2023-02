Weichen gestellt: Filbry bleibt Werder Bremen bis 2026 treu

Wie der SV Werder Bremen Donnerstagmittag offiziell mitteilte, hat Klaus Filbry seinen 2024 auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. "Ein Zeichen für Kontinuität und Stabilität", so der SVW.

Im Jahr 2010 ist Klaus Filbry an die Weser gekommen und bringt sich seit 2012 als Vorsitzender der Geschäftsführung mit seiner Expertise beim SV Werder Bremen ein. Erlebt hat der 56-jährige gebürtige Münsteraner und frühere Amateurspieler des 1. FC Nürnberg und Jahn Forchheim in diesem Zeitraum so einiges: Höhen und Tiefen in Form von durchwachsenen Bundesliga-Jahren, dem Abstieg 2020/21, der direkten Rückkehr ins deutsche Oberhaus oder auch finanzielle Engpässe auf wirtschaftlicher Ebene.

Eine tiefe Bindung zum norddeutschen Verein ist hier entstanden, was die vorzeitige Vertragsverlängerung von 30. Juni 2024 auf 30. Juni 2026 an diesem Donnerstag unterstreicht.

Filbry hat "große Lust"

"Ich danke dem Aufsichtsrat für das mir entgegengebrachte Vertrauen und die sehr offenen und vertrauensvollen Gespräche mit Marco Fuchs und Dirk Wintermann. Ich habe große Lust, mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftsführung, unserem Team hier in der Geschäftsstelle und den Gremien gemeinsam die großen Projekte anzugehen, die vor uns liegen", wird Filbry zitiert - gepaart mit dem großen, übergeordneten Wunsch: "Wir wollen Werder Bremen weiter entwickeln und wettbewerbsfähig für die Zukunft machen, um den Verein wieder dauerhaft in der Bundesliga zu etablieren."

Und dafür sei Filbry der richtige Mann am richtigen Platz. Fuchs, der Aufsichtsratsvorsitzende des SVW, der zusammen mit Aufsichtsratsmitglied Wintermann die Gespräche bezüglich einer Ausdehnung der Zusammenarbeit geführt hat, meint sogar: "Mit dieser Entscheidung wollen wir auf dieser zentralen Position frühzeitig ein Zeichen für Kontinuität und Stabilität setzen."

Klaus Filbry und seine Geschäftsführerkollegen haben die kritischen Situationen der letzten Jahre, die durch Corona und den Abstieg zu bewältigen waren, sehr gut gemeistert. Dirk Wintermann, Aufsichtsratsmitglied bei Werder Bremen

"Nach den Veränderungen in der Geschäftsführung zum Ende des letzten und Beginn diesen Jahres und den vorgenommenen strukturellen Veränderungen in den Geschäftsbereichen, ist es uns wichtig, hier Stabilität in der Geschäftsführung zu haben und die sehen wir durch Klaus Filbry gewährleistet", so Fuchs weiter.

Wintermann ergänzt noch: "Klaus Filbry und seine Geschäftsführerkollegen haben die kritischen Situationen der letzten Jahre, die durch Corona und den Abstieg zu bewältigen waren, sehr gut gemeistert. Der Aufsichtsrat hat das volle Vertrauen, dass Klaus Filbry und das neue Geschäftsführerteam, die Zukunft von Werder aktiv gestalten und voranbringen werden."