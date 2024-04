Wegberg-Geschäftsführer Tellers: "Der Klassenerhalt ist abgehakt"

Das 1:4 am Montag beim SC Paderborn 07 II war der nächste enttäuschende Auswärtsauftritt des FC Wegberg-Beeck. Die Wut bei den Verantwortlichen war dementsprechend groß, Geschäftsführer Werner Tellers sieht seinen Verein schon so gut wie sicher in der Mittelrheinliga angekommen.

MEHR ZUR REGIONALLIGA WEST Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

Auch aus 250 Kilometern Entfernung traf Werner Tellers die Niederlage mit voller Wucht. "Unsere Leistung war eine einzige Enttäuschung", sagte der Geschäftsführer des FC Wegberg-Beeck nach der 1:4-Pleite beim SC Paderborn II. "Der Auftritt grenzte an Arbeitsverweigerung. Mit dieser Null-Bock-Einstellung haben wir in dieser Liga nichts zu suchen."

Der Hauptsponsor war zum ersten Mal in dieser Saison nicht live im Stadion gewesen und hatte das Kellerduell am Montagabend stattdessen via Livestream im heimischen Haaren (Kreis Heinsberg) verfolgt. Trotz dieser Premiere setzte sich die Horror-Serie des Aufsteigers fort: Im 15. Auswärtsspiel kassierte man die 14. Niederlage. "An meiner bloßen Anwesenheit liegt es also offensichtlich nicht, dass wir in dieser Saison auf fremden Rasen keinen Fuß auf den Boden bekommen", so Tellers. Auch Sportchef Friedel Henßen sprach von einer "indiskutablen Leistung. Am liebsten wäre ich schon nach 27 Minuten nach Hause gefahren." Da stand es nämlich schon 0:3.

Abhängig von Duisburg und Schalke

Zwar trennen Wegberg-Beeck nur zwei Zähler von Platz 15, doch dieser dürfte nicht reichen für die Rettung. Dafür müsste entweder der Drittligist MSV Duisburg noch die Klasse halten oder - nicht viel wahrscheinlicher - der Zweitligist FC Schalke 04 noch absteigen. Letzteres Szenario hätte nämlich den Zwangsabstieg der Schalker U 23 zur Folge.

Den Sechs-Punkte-Rückstand aufs rettende Ufer bezeichnet Tellers als "zu große Hypothek. Zumal wir das deutlich schlechtere Torverhältnis (gegenüber Mönchengladbach II, Anm. d. Red.) haben. Für mich ist der Klassenerhalt abgehakt." Auch Henßens Optimismus hält sich nach der fünften Niederlage in Folge in Grenzen: "Wir sollten jetzt eher aufpassen, dass wir nicht komplett nach hinten durchgereicht werden."

Die Mission Schadensbegrenzung leiten weiter Stephan Houben und Mike Schmalenberg. Das Duo hatte nach der Entlassung von Cheftrainer Mark Zeh im Februar übernommen und holte seither nur sechs Punkte aus elf Spielen.

"Im Nachhinein muss man sagen, dass der Mannschaft ein externer Impuls gutgetan hätte", räumt Henßen ein. "Also ein komplett unvoreingenommener Trainer, bei dem jeder Spieler bei Null angefangen hätte." Diese Erkenntnis sei jedoch kein Vorwurf an den bisherigen Co-Trainer Schmalenberg und U-19-Coach Houben: "Wir werden die Schuld ganz sicher nicht auf sie abwälzen. Beide geben alles, aber bislang fehlte auch ihnen das glückliche Händchen."

Sinkende finanzielle Unterstützung

Sollte Wegberg-Beeck tatsächlich den Gang nach unten antreten, käme es zu einer Zäsur. Denn dann würde sich Tellers aus der ersten Reihe zurückziehen und sein Amt als Geschäftsführer niederlegen. Sein finanzielles Engagement werde er eine Klasse tiefer zwar "nicht einstellen, aber deutlich runterfahren". Demnach stünde nur noch die Hälfte des (ohnehin schon schmalen) Etats zur Verfügung.

Ein Wiederaufstieg wie 2017, 2020 und 2023 würde so in weite Ferne rücken. Zumal es in der Mittelrheinliga mittlerweile offenbar viele Klubs gibt, die es ernst meinen. Allein in dieser Saison haben fünf Vereine für die Regionalliga West gemeldet. "Umso weniger Sinn würde es machen, weiter so viel Geld in die Hand zu nehmen", sagt Tellers.

Die Regionalliga West sei dank der höheren Zuschauereinnahmen zwar grundsätzlich "viel rentabler als die Mittelrheinliga. Aber vielleicht täte uns ein Jahr zum Durchschnaufen mal gut." Denn das ständige Auf und Ab als Fahrstuhl-Mannschaft habe viel Kraft gekostet: "Schade, dass es keine Spielklasse zwischen der Mittelrhein- und Regionalliga gibt. Dort wären wir am besten aufgehoben."