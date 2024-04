Bravo Sanchez' herrlicher Schlusspunkt: Paderborn II schlägt Wegberg und ist dem Klassenerhalt nahe

Der FC Wegberg-Beeck trudelt dem direkten Wiederabstieg mehr und mehr entgegen. Im richtungsweisenden Kellerduell in Paderborn geriet der Aufsteiger gegen einen spielstarken Gegner schon früh deutlich ins Hintertreffen.

Paderborn agierte sofort druckvoll und nutzte seine erste Möglichkeit nach wenigen Minuten zur Führung. Wegberg-Beeck bekam keinen Zugriff. Ansah ging auf links ins Dribbling, legte von der Grundlinie zurück auf Vega Zambrano, der Meyer den Ball aus kurzer Distanz durch die Hosenträger schob (5.). Der SCP-Nachwuchs blieb bissig, verpasste nach elf Minuten den zweiten Treffer. Wieder bediente Ansah Sturmpartner Vega Zambrano, der aus 15 Metern zentraler Position freie Schussbahn hatte, die Kugel aber überhastet über das Tor feuerte. In der 20. Minute erhöhte die Heimelf dann aber verdient. Über links kombinierte sich die Schmitt-Elf in den Strafraum. Flotho legte noch einmal quer für Otto, der ins halbhoch ins rechte Eck traf.

Und der SCP ließ nicht locker. Keine 60 Sekunden später kam Flotho zum Abschluss, Meyer verhinderte die frühe Entscheidung. Auf der Gegenseite tauchte Stromberg in der 24. Minute plötzlich alleine vor Schulz auf, ließ die Riesengelegenheit aber fahrlässig liegen - Außenpfosten. Es klingelte erneut im Beecker Tor. Mit zwei Pässen hebelte Paderborn die komplette Gäste-Abwehr auf rechts aus. Vega Zambrano legte sich das Spielgerät an der rechten Fünfermeterkante noch einmal zurecht und schob überlegt ins lange Eck ein (27.). Die Gäste fanden auch nach dem 0:3 nicht ins Spiel. Paderborn verpasste bis zur Pause ein noch deutlicheres Ergebnis.

Aus der Halbzeitpause kam Wegberg-Beeck engagierter. Die Gäste hatten nun mehr Präsenz in den Zweikämpfen und nach einem Konter durch Stromberg die Chance auf das 1:3. Unter Bedrängnis ging sein Versuch allerdings aus kurzer Entfernung rechts am Tor vorbei (49.). Vega Zambrano verpasste auf der anderen Seite sieben Minuten später seinen dritten Treffer. Meyer klärte den abgefälschten Ball zur Ecke. Ansonsten war es vor beiden Toren im zweiten Durchgang lange Zeit ruhig. Paderborn musste nicht mehr unbedingt und die Beecker taten sich offensiv weiterhin schwer. Fast aus dem Nichts gelang den Gästen rund eine Viertelstunde vor dem Ende dann aber doch das 1:3. Eine Flanke aus dem rechten Halbfeld landete genau auf dem Kopf von Braun, der die Kugel aus sechs Metern für Schulz unhaltbar in die Maschen beförderte (74.). In den Schlussminuten zeigten sich auch die Gastgeber noch einmal in der Offensive. Ansah war aber in zwei Situationen kein Treffer vergönnt (82./84.). Die letzten Aktionen gehörten dann Bravo Sanchez, dessen erster Versuch auf dem Tor der Gäste landete (88.). Mit dem Schlusspfiff belohnte sich der Paderborner Spielmacher dann aber doch noch mit einem Treffer. Meyer klärte einen Ball schlampig, Bravo Sanchez nahm aus über 40 Metern Maß - Traumtor.

Der Paderborner Nachwuchs befreit sich durch das 4:1 fünf Spieltage vor dem Ende von den größten Abstiegssorgen. Für die Gäste aus Wegberg-Beeck wird die Luft im Tabellenkeller hingegen immer dünner.