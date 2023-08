Wechsel zum FC Sevilla? Woran es bei Sosa hakt

Verliert der VfB Stuttgart nach Wataru Endo und Konstantinos Mavropanos einen weiteren Leistungsträger der vergangenen Jahre? Jedenfalls liebäugelt Borna Sosa mit einem Wechsel zum FC Sevilla und unter bestimmten Umständen bekommt er die Freigabe.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Sosa Stuttgart nach mittlerweile fünf Jahren gerne verlassen würde. Schon in den letzten Transferperioden stand immer wieder der Wechsel des Linksverteidigers im Raum. Am Ende blieb der Kroate aus verschiedenen Gründen dann doch stets am Neckar.

Auch diesmal wird die Zeit eng, denn bereits am Freitag schließt sich das Transferfenster. Allerdings gibt es mit dem spanischen Erstligisten FC Sevilla einen ernsthaften Interessenten. Der VfB würde Sosa ziehen lassen, wenn die Zahlen stimmen. Ein erstes Angebot im mittleren einstelligen Millionenbereich haben die Schwaben allerdings abgelehnt. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth wünscht sich eine zweistellige Millionensumme für den 25-Jährigen, dessen Vertrag noch bis 2025 läuft.

Sevilla ist durchaus ein reizvolles Ziel. Denn dank des Europa-League-Triumphes starten die Andalusier als eines von insgesamt fünf spanischen Teams in der Champions League. Der Saisonstart ging indes total daneben. Nach drei Spieltagen steht das Team punktlos am Tabellenende.

Falls es zu einer Einigung kommen sollte, wird Stuttgart selbst auf dieser Position wohl nicht mehr nachlegen. Zuletzt spielte Hiroki Ito, der gerade erst verlängert hat, links hinten. Zudem ist der anfangs verletzte Neuzugang Maximilian Mittelstädt bereits als Linksverteidiger verpflichtet worden.

Innenverteidiger steht noch auf der Einkaufsliste

Nach dem Transfer von Angelo Stiller (TSG Hoffenheim) ist das Budget für Neuzugänge weitgehend ausgeschöpft. Allerdings wird noch an der Verpflichtung eines neuen, weiteren Innenverteidigers gearbeitet - auf Leihbasis. Neben Chris Richards von Crystal Palace haben die Stuttgarter auch noch weitere Alternativen im Blick.

Auf Abgabeseite stehen noch Roberto Massimo und Gil Dias vor einem möglichen Transfer. Der Wechsel des Portugiesen nach Saudi-Arabien zu Khaleej FC scheint allerdings nicht zustande zu kommen. Dagegen sollen Mo Sankoh und Jovan Milosevic in Stuttgart bleiben.