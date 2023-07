Wechsel innerhalb der 2. Liga: Bilbija schließt sich Paderborn an

Nach einem Jahr mit wenig Spielzeit beim Hamburger SV zieht es Filip Bilbija weiter innerhalb der 2. Bundesliga. Der offensive Mittelfeldspieler wechselt zum SC Paderborn.

Filip Bilbija spielt in der kommenden Saison beim Hamburger Ligakonkurrenten SC Paderborn. IMAGO/Jan Huebner

Der SC Paderborn bleibt auf dem Transfermarkt weiter aktiv und hat am Freitag seinen insgesamt neunten Neuzugang des Sommers bekanntgegeben. Filip Bilbija wechselt vom Ligakonkurrenten Hamburger SV zu den Ostwestfalen. Über vertragliche Details machte der Klub keine Angaben.

"Filip passt ideal zu unserer Spielphilosophie. Er ist sehr lauffreudig und in der Offensive flexibel einsetzbar. Seine Verpflichtung macht uns in der vordersten Reihe noch variabler“, erklärte Paderborns Geschäftsführer Sport Benjamin Weber.

Der 23-Jährige offensive Mittelfeldspieler, der sich auf der Außenbahn am wohlsten fühlt, wechselte im vergangenen Sommer nach 94 Pflichtspieleinsätzen (14 Tore) für den FC Ingolstadt in der 2. und 3. Liga sowie im DFB-Pokal zum HSV.

Bei den Rothosen kam der gebürtige Berliner nicht über eine Jokerrolle hinaus - in 13 Einsätzen in der 2. Liga erzielte Bilbija einen Treffer. Nun setzt der Offensivmann seine Karriere in Paderborn fort.