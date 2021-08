Wechsel in die SüperLig: Falette verlässt Hannover

Simon Falette (29) läuft künftig nicht mehr für Hannover 96 auf. Den Innenverteidiger zieht es in die Türkei.

Aus Hannover in die Türkei: Simon Falette verlässt die 2. Bundesliga. Getty Images

Wie der türkische Erstligist Hatayspor am Dienstag mitteilte, hat Falette beim SüperLig-Klub einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben. Bilder auf der Klubwebsite zeigen ihn bei der Unterschrift und auf dem Rasen des Stadions in Antakya. Am Nachmittag bestätigten auch die Niedersachsen den Transfer.

Das Interesse des türkischen Vereins war bereits länger bekannt, Falette stand aber dennoch in den ersten beiden Ligaspielen der 96er noch in der Startformation. Zuletzt beim 0:2 in Dresden fehlte er aufgrund einer Fußverletzung.

Der Nationalspieler Guineas war im Oktober 2020 von Eintracht Frankfurt nach Hannover gewechselt und kam zu insgesamt 21 Spielen für die Niedersachsen. Während seiner Zeit bei den Hessen hatte er bereits auf Leihbasis für ein halbes Jahr in der SüperLig bei Fenerbahce gespielt. Bei Hatayspor läuft Falette nun unter anderem an der Seite des ehemaligen 96-Stürmer Mame Diouf auf.