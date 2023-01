Wechsel fix: Sommer trainiert schon bei Bayern mit

Yann Sommer (34) wird am Freitagabend das Tor des FC Bayern hüten. Am Donnerstag trainierte er erstmals mit seinen neuen Kollegen.

Am Mittwochabend war er in München gelandet, am Donnerstagmorgen absolvierte er den letzten Teil des Medizinchecks - und am Nachmittag schlich Yann Sommer erstmals mit seinen neuen Mitspielern beim FC Bayern auf den Trainingsplatz an der Säbener Straße.

Der Torhüter, der für zunächst acht Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach verpflichtet wurde und einen Vertrag bis 2025 erhält, wird damit bereit sein für sein erstes Pflichtspiel am Freitag, wenn der Tabellenführer beim sechs Zähler entfernen RB Leipzig gastiert.

Dass Sommer wenig Anpassungszeit brauchen würde, hatte Trainer Julian Nagelsmann bereits am Mittwochmittag auf der Spieltags-Pressekonferenz durchblicken lassen. "15 Minuten" würden dem Schweizer genügen, bis er sich mit der neuen Hintermannschaft eingespielt habe. Das sei "definitiv kein Hexenwerk, das man erst mal sechs Monate studieren muss".

Kein Hexenwerk, das man erst mal sechs Monate studieren muss. Julian Nagelsmann

Sven Ulreich wird damit zurückkehren in seine Rolle als Nummer zwei. Bei der Generalprobe gegen Salzburg hatte der langjährige Vertreter von Manuel Neuer noch drei der vier Gegentreffer hinnehmen müssen, ehe Youngster Johannes Schenk eingewechselt wurde.