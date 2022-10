Watzke zu Wechselspekulationen über Bellingham: "Werden miteinander sprechen"

Jude Bellingham spielt eine starke Saison, ist beim BVB absoluter Leistungsträger und überzeugt Woche für Woche. Wenig überraschend weckt dies Begehrlichkeiten - und Spekulationen. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke reagierte nun.

Betont gelassen zeigte sich der 63-Jährige im Vorfeld der Champions-League-Partie der Dortmunder gegen Manchester City, verwies jedoch auch auf das Fußballgeschäft. "Ich weiß nicht, ob er gehen möchte", sagte Watzke bei "Prime Video", erklärte aber auch, dass man "miteinander sprechen" würde, wenn Bellingham "irgendwann" mit einem Wechselwunsch an den Verein herantreten würde. "Bis jetzt ist das nicht passiert", stellte Watzke fest und betonte: "Es ist nicht so, dass wir ihn verkaufen wollen."

Der 19-jährige Engländer hat beim BVB noch einen Vertrag bis 2025, zuletzt wurde aber immer wieder darüber spekuliert, dass er im nächsten Sommer womöglich zu einem Top-Klub nach England gehen könnte. Die Spekulationen dürften nur noch befeuert werden, nachdem Manchester Citys Trainer Pep Guardiola den Mittelfeldspieler explizit lobte. "Mittlerweile ist er einer der Kapitäne des Teams. Mit 19 Jahren - das ist sehr beeindruckend."

Aber nicht dieses Trikot runterreißen und dann abküssen. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke

In der laufenden Saison erzielte Bellingham bereits acht Pflichtspiel-Tore für die Westfalen und glänzte ganz besonders in der Königsklasse, wo ihm vier Treffer glückten und er es auf einen beeindruckenden kicker-Notenschnitt von 2,13 (Stand vor dem 5. Spieltag) bringt.

Seine Tore hatte Bellingham zuletzt auch immer wieder mit dem Griff ans BVB-Wappen bejubelt. Ein Bekenntnis zum Verein? Für Watzke hat das "überhaupt nichts zu sagen. Auf das Logo fassen, finde ich in Ordnung, wenn man vor den Fans steht. Weil man etwas hat, das verbindet. Aber nicht dieses Trikot runterreißen und dann abküssen. Was er macht, ist komplett in Ordnung."