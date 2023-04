Watzke über Reus-Zukunft: "Entscheidung in einer Woche, zehn Tagen"

Vor dem wichtigen Duell zwischen Borussia Dortmund und Frankfurt äußerten sich BVB-Trainer Edin Terzic und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zur Zukunft von Marco Reus.

Am Samstagabend knisterte es im Dortmunder Stadion unmittelbar vor dem Anpfiff des Topspiels gegen die Frankfurter noch ein bisschen mehr als sonst. Kurz zuvor hatten die Bayern in Mainz eine Steilvorlage geliefert (1:3), die dem BVB die Rückeroberung der Tabellenspitze auf das Silbertablett legte. Zuletzt standen die Schwarz-Gelben am 25. Spieltag ganz oben.

Neben der sportlichen Brisanz ging es aber erneut um die Zukunft von Kapitän Marco Reus, der gegen die Hessen zunächst wieder wieder mit der Reservistenrolle vorlieb nehmen musste. Dennoch überhäufte Dortmunds Trainer Edin Terzic den 33-jährigen Mittelfeldspieler mit Wertschätzung. "Ich arbeite extrem gerne mit Marco Reus", sagte der 40-Jährige bei "Sky".

Angebliche Differenzen zwischen den beiden seien ein Medienthema. "Das ist für uns kein Thema", stellte Terzic klar. "Ich drücke meine Wertschätzung nicht dadurch aus, dass ein Spieler über 90 Minuten auf dem Platz steht", sagte der BVB-Trainer. Das mache er durch respektvollen Umgang. "Es geht nur um den mannschaftlichen Erfolg", ergänzte er.

Ebenso klar ist aber auch, dass der Vertrag von Reus am 30. Juni endet und eine Entscheidung deswegen drängt. Eher entspannt geht Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke mit der Reus-Personalie um. "Ich gebe keine Tendenzen ab, aber er ist ein extrem verdienter Spieler von Borussia Dortmund", so Watzke. Der BVB-Boss sagte allerdings auch, dass er mit einer relativ zeitnahen Entscheidung rechne. "Ich denke mal in einer Woche, zehn Tage, so was", so Watzke wortwörtlich.