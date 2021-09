Watzke kritisiert Aytekin: "Gestik und Mimik bringen zusätzlich Hektik rein"

Der Platzverweis von Dortmunds Mahmoud Dahoud in Mönchengladbach erregt auch einen Tag später noch die Gemüter: BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke kritisierte Schiedsrichter Deniz Aytekin.

"Seine Gestik und Mimik bringen zusätzlich Hektik rein, er agiert wie ein Kapellmeister", sagte Watzke am Sonntag in der Sport-1-Sendung "Doppelpass". Der Auftritt sei "nicht so, wie ich mir einen Schiedsrichter wünsche". Aytekin hätte wissen müssen, "dass er in ein aufgeheiztes Spiel mit einer Vorgeschichte" geht, "da kann er nicht mit Gestik und Mimik noch Druck aufbauen".

Im Gegenteil: "Da musst du beruhigend auf die Spieler einwirken." Im konkreten Fall also als Reaktion auf das doppelte Abwinken von Raphael Guerreiro und kurz danach Dahoud, für das der Nationalspieler mit Gelb-Rot vom Platz musste: "Dann muss er Guerreiro Gelb zeigen und nicht Dahoud, Guerreiro war nicht vorbestraft." Ein anderer Referee wie Manuel Gräfe hätte die Szene anders gelöst: "Der hätte ihm die Hand auf die Schulter gelegt und hätte ihm gesagt, jetzt ist Schluss mit der Reklamiererei."

Der Protest von Dahoud war jetzt nicht außergewöhnlich schlimm. Das ist ein Reflex. Das ist nicht total respektlos. Hans-Joachim Watzke

Zumal die Aktion von Dahoud, die Aytekin als "respektlos" eingeschätzt hatte, nicht so schlimm gewesen sei. "Je öfter ich es mir anschaue: Der Protest von Dahoud war jetzt nicht außergewöhnlich schlimm. Das ist ein Reflex. Das ist nicht total respektlos." Anders sei es gewesen, "wenn er 'Du Idiot' gesagt hätte".

Und damit habe Aytekin die Partie maßgeblich beeinflusst: "Der Schiedsrichter hat eine Verantwortung für ein Spiel. Wenn du in einem engen Spiel in der ersten Halbzeit eine Gelb-Rote Karte zeigst, veränderst du die Statik des Spiels massiv." Klar sei aber auch: "Die Hauptschuld trifft Dahoud. Das war natürlich ein Allerweltsfoul, aber er reklamiert etwas sehr deutlich."