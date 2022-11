Was wäre wenn: Im März drohen der Bundesliga vier Sonntagsspiele

Wenn heute Abend Union und Köln weiterkommen, könnten im nächsten Frühjahr vier Bundesligavereine donnerstags international spielen. Das hätte Folgen für den Spielplan.

Nach der nebelbedingten Verschiebung des Conference-League-Spiels des 1. FC Köln vor einer Woche beim 1. FC Slovacko übte Kölns Coach Baumgart massive Kritik an der Terminierung des darauffolgenden Bundesligaspiels am Sonntagabend. Sollten die Kölner sich heute Abend in der Europa Conference League gegen OGC Nizza durchsetzen, droht im Frühjahr die nächste Terminkollision. Im Achtelfinale der Conference und der Europa League, dessen Hin- und Rückspiele im Zeitraum vom 9. bis 16. März ausgetragen werden, sind möglicherweise vier Bundesligaklubs vertreten.

Der SC Freiburg hat sich als Europa-League-Gruppensieger bereits vor dem letzten Spiel der Gruppenphase am Donnerstagabend bei Qarabag Agdam (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Union Berlin gastierte um 21 Uhr beim belgischen Vertreter Royale Union Saint-Gilloise und kann maximal Gruppenzweiter werden, womit es am 9. und 16. Februar in den Play-Offs um den Einzug ins Achtelfinale kämpfen würde. Dort ist auch Bayern Leverkusen vertreten, das die Champions-League-Gruppenphase als Tabellendritter abschloss. In der Conference League ist für den 1. FC Köln von Gruppensieg bis Ausscheiden noch alles drin.

Problematisch wird es für die DFL, wenn sich Union, Leverkusen und Köln in den Play-Offs durchsetzen und wie Freiburg Anfang/Mitte März im Achtelfinale stehen. Der GAU blieb übrigens aus, am Mittwochabend hätte auch RB Leipzig noch in der Europa League landen können, kam schließlich in der Champions League souverän weiter.

Präzedenzfall aus der Vorsaison

Nach der jetzigen Konstellation könnte es am 27. und 28. Spieltag zu dem Kuriosum kommen, dass in der Bundesliga auf das Freitagsspiel verzichtet werden muss und es vier Sonntagsspiele geben wird. Dafür schaffte der Verband bereits in der vergangenen Saison einen Präzedenzfall, als am 26. Spieltag Leverkusen, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig an vier verschiedenen Sonntagsspielen beteiligt waren. . Die Rückkehr zu Montagsspielen ist deswegen nicht im Gespräch.

Keine Problematik mit den TV-Rechten

Dortmund war seinerzeit zwar in den Play-Offs an den Glasgow Rangers gescheitert, was bei der zeitgenauen Terminierung der Bundesligaspieltage aber noch nicht feststand. Mit dem TV-Partner lässt sich so ein Ausnahmespieltag übrigens relativ einfach regeln: DAZN überträgt sowohl das Freitagspiel wie die Sonntagspartien.