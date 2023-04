Was Terzic von Lampard gelernt hat

Der VfL Bochum hätte die Tickets fürs Heimspiel gegen den BVB wohl doppelt und dreifach verkaufen können. Bei Edin Terzic gingen keine Anfragen ein - auch wegen Frank Lampard.

Wer BVB-Tickets will, braucht ihn nicht zu fragen: Edin Terzic. IMAGO/Nordphoto

"Es ist definitiv ein Revierderby", sagt Edin Terzic vor Borussia Dortmunds Gastspiel beim VfL Bochum am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) - und diesmal ist es noch ein wenig brisanter als ohnehin schon: Während die Gastgeber als Tabellen-15. jeden Punkt für den Klassenerhalt brauchen, will der BVB den fünftletzten Schritt zum ersten Meistertitel seit 2011 gehen.

Und entsprechend groß ist der Andrang: Beim Vorverkaufsstart brach der Onlineshop des VfL zeitweise zusammen, zahlreiche BVB-Fans suchten in den vergangenen Tagen verzweifelt noch nach Tickets. Die Bochumer hatten auf einen freien Verkauf verzichtet und an alle Dauerkarteninhaber, Sponsoren und Mitglieder, die jeweils maximal zwei Eintrittskarten erwerben konnten, appelliert, "die erworbenen Tickets nur an Fans des VfL Bochum 1848 weiterzugeben".

Terzics Lampard-Anekdote

Bei Terzic persönlich sind noch keine Anfragen eingegangen. "Ich habe Leute in meiner Familie, die sich dieser Dinge annehmen. Aber alle meine Freunde wissen, dass es für mich gerade nur einen Wunsch und Fokus gibt. Deswegen nerven die mich gerade nicht mit irgendwelchen Kartenwünschen", erklärte er auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

Dazu gibt es auch eine Vorgeschichte. "Ich habe in der Vergangenheit sehr viel von jungen Trainern und Spielern lernen dürfen, unter anderem von Frank Lampard. Als der in meinem Trainerlehrgang war, hat er gesagt, das Schlimmste für ihn war, als Chelsea-Kapitän ins Champions-League-Finale zu kommen und dann zwei Wochen lang nur Karten- und Interviewwünsche zu beantworten", berichtete Terzic. "Sodass ich für mich entschieden habe, dass ich das einfach nicht berücksichtige, wenn es irgendwann mal zu dieser Situation kommt."

Rund 3000 Anhänger werden den BVB nach Klubangaben nach Bochum begleiten - wenn darüber hinaus nicht doch noch der eine oder andere einen Bochumer Fan von einer Ticketweitergabe überzeugt.